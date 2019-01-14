В Бураевском районе Башкирии в собственном доме сгорел мужчина
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В полпервого ночи 14 января загорелся жилой дом на улице Мира д. Муллино Бураевского района.
На тушение прибыли 2 единицы техники и 5 пожарных, также приехала добровольная местная пожарная команда, полиция и медики. Борьба с огнем продолжалась до 4 утра.
К сожалению, во время тушения пожара обнаружен погибший мужчина.
Предварительная причина возгорания– неосторожное обращение с огнем при курении. На месте работает дознаватель МЧС России.
ДТП: в Бураевскм районе в ДТП с участием «Chevrolet Lanos» и «Лада» погибла девочка
На тушение прибыли 2 единицы техники и 5 пожарных, также приехала добровольная местная пожарная команда, полиция и медики. Борьба с огнем продолжалась до 4 утра.
К сожалению, во время тушения пожара обнаружен погибший мужчина.
Предварительная причина возгорания– неосторожное обращение с огнем при курении. На месте работает дознаватель МЧС России.
ДТП: в Бураевскм районе в ДТП с участием «Chevrolet Lanos» и «Лада» погибла девочка
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