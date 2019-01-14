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В Учалах прощаются с жертвой "учалинского стрелка" Гульсией Хилажевой

Добавлено: 14.01.19
Просмотров: 215
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Учалинский район
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В Учалах прощаются с жертвой "учалинского стрелка" Гульсией Хилажевой
В Башкирии в городе Учалы в этот момент проходит процедура прощания с Гульсией Хилажевой. Она погибла от рук 35-летнего Артура Ибрагимова, которого прозвали "учалинским стрелком". Женщина погибла случайно: Ибрагимов застрелил ее в тот момент, когда бежал за истекающей кровью женой.
Сотни человек собрались сегодня у здания филармонии в Учалах. Здесь прощаются с Гульсией Хилажевой, которую местные жители называли местным соловьем за ее необыкновенный вокал. Вместе со своим супругом она была победителем республиканских конкурсов "Баик" и "Башкорт Йыры". Попрощаться с ней пришли не только близкие, но и многие поклонники ее творчества.

Напомним, трагедия в Учалах произошла накануне. После ссоры с тещей Артур Ибрагимов вернулся домой, где его ожидал конфликт с супругой. Мужчина был пьян, поэтому сразу схватился за ружье и выстрелил в супругу. Истекающая кровью девушка побежала просить помощи у соседей, первой ей попалась именно Гульсия Хилажева. Ибрагимов следовал за ней. Увидев соседку, он выстрелил в ее сторону. Гульсия погибла на месте, ее супруг успел прикрыть себя руками, сейчас он находится в реанимации после 5-часовой сложной операции: у него раздроблено легкое. У всех пострадавших семей, в том числе и у Ибрагимова, остались дети. О них репортеры bash.news писали ранее.

Следующей жертвой стал местный сотрудник полиции, который выбежал из дома на звуки выстрелов. Ибрагимов застрелил его на месте. Догнав жену на другом конце поселка, стрелок убил возлюбленную, а потом покончил с собой.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. На место происшествия выезжал министр внутренних дел республики Роман Деев. Отмечено, что ружье у Ибрагимова находилось дома легально. Расследование уголовного дела продолжается.

Сегодня утром на оперативном совещании в Правительстве Башкирии Радий Хабиров прокомментировал ситуацию в Учалах. По его словам, одной из главных причин трагедии стал алкоголь и его чрезмерное употребление.
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