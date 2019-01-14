Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Сибай вновь оказался во власти ядовитого смога

Сибай вновь оказался во власти ядовитого смога

Добавлено: 14.01.19
Просмотров: 0
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Сибай
Комментарии (0)
Сибай вновь оказался во власти ядовитого смога
Ядовитый туман окутал несколько кварталов в городе, находящихся рядом с местным карьером. Об этом сообщают жители в соцсетях, публикуя соответствующие видео и фотографии.
Напомним, в Сибае с конца прошлого года действует режим повышенной готовности — там устраняют причины запаха серы.  В местном карьере окисляются отвалы добывающей промышленности, выделяя токсичный газ. Сегодня утром о возможном появлении в городе смога и запаха серы предупредило местное Управление гражданской защиты. Специалисты рекомендовали  меньше выходить на улицу, использовать респираторы, увлажнять воздух в помещении и пить больше жидкости.

В первой декаде декабря город уже накрывал смог. Очаги тления рудных пород сейчас заливают специальной смесью. Однако сибайцы периодически чувствуют в городе запах серы. По словам же местных чиновников, экологов и медиков, это не влияет на здоровье местного населения. Работающие в городе передвижные лаборатории в большинстве случаев не фиксируют превышений ПДК вредных веществ в воздухе.
Читайте также: в Сибае специалисты обнаружили повышенное содержание вредных веществ в воздухе 
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Читайте также
В Сибае скончался двухлетний ребенок: жители связывают произошедшее с экологической обстановкой в городе
Происшествия
В Сибае скончался двухлетний ребенок: жители связывают произошедшее с экологической обстановкой в городе
Причина смога над Сибаем была очевидна с самого начала
Происшествия
Причина смога над Сибаем была очевидна с самого начала
В Сибае специалисты обнаружили повышенное содержание вредных веществ в воздухе
Происшествия
В Сибае специалисты обнаружили повышенное содержание вредных веществ в воздухе
В Сибае не смогли выяснить причину удушливого смога, но специалисты инициировали проверку
Происшествия
В Сибае не смогли выяснить причину удушливого смога, но специалисты инициировали проверку
Жители Сибая второй день жалуются на едкий смог, стоящий над городом
Происшествия
Жители Сибая второй день жалуются на едкий смог, стоящий над городом
Жители Салавата жалуются на головную боль и тошноту у детей
Происшествия
Жители Салавата жалуются на головную боль и тошноту у детей
Шахтерам в Сибае выдали средства индивидуальной защиты
Происшествия
Шахтерам в Сибае выдали средства индивидуальной защиты
Жители Сибая вышли на митинги с требованиями принять меры против смога
Общество
Жители Сибая вышли на митинги с требованиями принять меры против смога
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: