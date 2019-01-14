Сибай вновь оказался во власти ядовитого смога
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Ядовитый туман окутал несколько кварталов в городе, находящихся рядом с местным карьером. Об этом сообщают жители в соцсетях, публикуя соответствующие видео и фотографии.Напомним, в Сибае с конца прошлого года действует режим повышенной готовности — там устраняют причины запаха серы. В местном карьере окисляются отвалы добывающей промышленности, выделяя токсичный газ. Сегодня утром о возможном появлении в городе смога и запаха серы предупредило местное Управление гражданской защиты. Специалисты рекомендовали меньше выходить на улицу, использовать респираторы, увлажнять воздух в помещении и пить больше жидкости.
В первой декаде декабря город уже накрывал смог. Очаги тления рудных пород сейчас заливают специальной смесью. Однако сибайцы периодически чувствуют в городе запах серы. По словам же местных чиновников, экологов и медиков, это не влияет на здоровье местного населения. Работающие в городе передвижные лаборатории в большинстве случаев не фиксируют превышений ПДК вредных веществ в воздухе.
Читайте также: в Сибае специалисты обнаружили повышенное содержание вредных веществ в воздухе
В первой декаде декабря город уже накрывал смог. Очаги тления рудных пород сейчас заливают специальной смесью. Однако сибайцы периодически чувствуют в городе запах серы. По словам же местных чиновников, экологов и медиков, это не влияет на здоровье местного населения. Работающие в городе передвижные лаборатории в большинстве случаев не фиксируют превышений ПДК вредных веществ в воздухе.
Читайте также: в Сибае специалисты обнаружили повышенное содержание вредных веществ в воздухе
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