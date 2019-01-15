Криминалисты взяли новые пробы для экспертизы по делу об изнасиловании дознавателя из Уфы

— Сейчас на одежде нашли фрагменты женского эпителия. Взяли пробы у двух свидетельниц — участниц застолья, и матери потерпевшей, и отправили её на экспертизу, — рассказал адвокат обвиняемого экс-полицейского Эдуарда Матвеева, Рустам Ибрагимов.

Рубашку 23-летней потерпевшей в деле о массовом изнасиловании в отделе уфимской полиции отправят на дополнительную экспертизу.Защитник выразил неуверенность в том, что одежду, которая была на девушке в ночь предполагаемого изнасилования, вообще до этого отправляли на экспертизу в Казань.Также со слов Рустама Ибрагимова, по делу проведут дополнительную экспертизу по ходатайству защитника Павла Яромчука. Его представители считают, что к предыдущим вопросам нужно добавить ещё 10 дополнительных.Скандал, случившийся в уфимском отделении полиции, прогремел на всю страну. 23-летняя дознаватель МВД написала заявление об изнасиловании на трёх коллег старше её по званию. Полицейские сразу получили приставку «экс», их взяли под стражу на два месяца. Позже их оставили под арестом ещё на два месяца. Девушка после длительного больничного вернулась на работу в тот же отдел полиции.Ранее Новости Башкирии сегодня писали о том, что изнасилованная дознаватель из Уфы оценила моральный вред в 30 млн рублей