В Зианчуринском районе бывший глава сельсовета реализовал здание администрации и купил себе BMW

— Здание находится в промышленной зоне, на окраине села Исянгулово. Если бы в сельсовете имели возможность выбирать себе здание, они не стали бы покупать это здание. В это же время были выставлены на продажу здания в центре села, полностью подходящие для размещения администрации, — резюмирует свой рассказ источник.

Районный глава в Башкирии удачно реализовал здание администрации и купил себе дорогой немецкий автомобмиль марки BMW, сообщает информационно-новостное издание Новости Башкирии сегодня Бывший чиновник спланировал не только реализовать здание сельсовета, на денежную прибыль от продажи которого купил новенький премиальный BMW X6, но и регулярно получал доход от одной из самых успешных строительных компаний района.Отметим, на сайте администрации Зианчуринского района отсутствует декларация доходов и имущества экс-главы руководителя района.Читайте также: в Зианчуринском районе Башкирии в детсаду открыли группу для особенных детей