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В Зианчуринском районе бывший глава сельсовета реализовал здание администрации и купил себе BMW

Добавлено: 15.01.19
Просмотров: 55
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Зианчуринский район
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В Зианчуринском районе бывший глава сельсовета реализовал здание администрации и купил себе BMW
Районный глава в Башкирии удачно реализовал здание администрации и купил себе дорогой немецкий автомобмиль марки BMW, сообщает информационно-новостное издание Новости Башкирии сегодня.

Бывший чиновник спланировал не только реализовать здание сельсовета, на денежную прибыль от продажи которого купил новенький премиальный BMW X6, но и регулярно получал доход от одной из самых успешных строительных компаний района.
— Здание находится в промышленной зоне, на окраине села Исянгулово. Если бы в сельсовете имели возможность выбирать себе здание, они не стали бы покупать это здание. В это же время были выставлены на продажу здания в центре села, полностью подходящие для размещения администрации, — резюмирует свой рассказ источник.

Отметим, на сайте администрации Зианчуринского района отсутствует декларация доходов и имущества экс-главы руководителя района.

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