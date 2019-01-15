В Зианчуринском районе бывший глава сельсовета реализовал здание администрации и купил себе BMW
Комментарии (0)
Районный глава в Башкирии удачно реализовал здание администрации и купил себе дорогой немецкий автомобмиль марки BMW, сообщает информационно-новостное издание Новости Башкирии сегодня.
Бывший чиновник спланировал не только реализовать здание сельсовета, на денежную прибыль от продажи которого купил новенький премиальный BMW X6, но и регулярно получал доход от одной из самых успешных строительных компаний района.
Отметим, на сайте администрации Зианчуринского района отсутствует декларация доходов и имущества экс-главы руководителя района.
Читайте также: в Зианчуринском районе Башкирии в детсаду открыли группу для особенных детей
Бывший чиновник спланировал не только реализовать здание сельсовета, на денежную прибыль от продажи которого купил новенький премиальный BMW X6, но и регулярно получал доход от одной из самых успешных строительных компаний района.
— Здание находится в промышленной зоне, на окраине села Исянгулово. Если бы в сельсовете имели возможность выбирать себе здание, они не стали бы покупать это здание. В это же время были выставлены на продажу здания в центре села, полностью подходящие для размещения администрации, — резюмирует свой рассказ источник.
Отметим, на сайте администрации Зианчуринского района отсутствует декларация доходов и имущества экс-главы руководителя района.
Читайте также: в Зианчуринском районе Башкирии в детсаду открыли группу для особенных детей
Читайте также
Происшествия
В Туймазинском районе глава сельсовета помог осуждённому избежать наказания
Человек и закон
В Аскинском районе за мошенничество уволили главу сельсовета
Происшествия
В Абзелиловском районе глава сельсовета сделал щедрый подарок главе района и попал под следствие
Экономика
В Белорецком районе построят новый сельский Дом культуры
Политика
Радий Хабиров посетил детский приют в Зианчуринском районе и пригласил шестиклассницу в гости
Происшествия
В Архангельском районе бывший чиновник нанес ущерб муниципалитету в размере 780 тысяч рублей
Происшествия
В Караидельском районе после проверки прокуратуры уволился начальник отдела образования
Общество
В Уфе во время ливня вновь затопило здание Росреестра