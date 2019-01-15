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Выживший в массовом убийстве в Учалах Зариф Хилажев пришел в себя

Добавлено: 15.01.19
Просмотров: 51
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Учалинский район
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Выживший в массовом убийстве в Учалах Зариф Хилажев пришел в себя
Сегодня, 15 января, в Уфе пришел в сознание пострадавший от учалинского стрелка Зариф Хилажев. Мужчина находится в Республиканской больнице им. Куватова (РКБ).

Расстрелянный учалинским стрелком мужчина пришёл в себяНапомним, накануне, 14 января, пострадавший был перевезен из центральной районной больницы Учалов в уфимскую РКБ им. Куватова. Во вторник, 15 января, сообщили, что Зариф пришел в себя и сейчас даже разговаривает.

Ранее сайт Новости Башкирии сегодня сообщил, что расстрелянный в Учалах Зариф Хилажев находится в коме, которая медикаментозная. Состояние пациента, который находился в реанимации, врачи оценивали как стабильно тяжелое. У учалинца раздроблено легкое. Операция, которую провели совместно с хирургами Республиканской клинической больницы, прибывших по санавиации, длилась больше пяти часов.

Напомним, около 5 утра 13 января на улице Школьной в Учалах 34-летний местный житель убил двоих соседей из ружья и ранил мужчину, после чего застрелил свою супругу и покончил с собой. По предварительным данным, пьяный местный житель преследовал свою супругу. В результате мужчина застрелил соседку и ранил ее мужа, после чего убил другого соседа, который являлся полицейским. Позже сотрудники полиции обнаружили на территории села тела подозреваемого и его жены. Предположительно, мужчина застрелил свою супругу, после чего скончался сам.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений. Расследование уголовного дела находится на особом контроле исполняющего обязанности руководителя Следственного управления.
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