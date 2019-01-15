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Жители Сибая пожаловались Радию Хабирову на равнодушие чиновников

Добавлено: 15.01.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Сибай
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Жители Сибая пожаловались Радию Хабирову на равнодушие чиновников
Сегодня врио главы Башкирии Радий Хабиров совершил рабочую поездку в Сибай, побывав на карьере местного филиала Учалинского ГОКа и обсудив с сибайцами проблему смога в городе.

Горожане пожаловались главе республики, что продолжают задыхаться в собственном городе, поздно получая оповещения от сибайских властей, сообщает Новости Башкирии сегодня.
- Недавно в городе с восьми утра уже смог стоял, а предупреждение опубликовали только в три часа дня, - рассказала одна из местных жительниц.
Своевременные предупреждения необходимы жителям, чтобы подготовиться к очередной волне смога – занавесить окна мокрой тканью и пересмотреть свой режим дня, чтобы лишний раз не выходить из дома.

Хабиров осмотрел тлеющий карьер и констатировал, что пока что усилий руководства Сибайского филиала УГОКа недостаточно для решения проблемы. Ситуацию с тлеющим сибайским карьером обсуждили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.
- У республики, условно говоря, есть такие возможности, чтобы за сутки его водой залить, но мы этого сделать не можем, потому что произойдет большой выброс пара, - попытался объяснить он горожанам. - Поэтому вопрос не в отсутствии возможностей. Тем более, финансирование работ уже увеличено.
Директор местного филиала «Учалинского ГОКа» Яудат Биккинов доложил главе региона, что изначально область задымления составляла 6 тысяч квадратных метров, а теперь – две тысячи. Во время сильного ветра специалисты проводили самую активную заливку тлеющих участков – по 1700 кубометров смеси в сутки, но во время штиля работы приходится существенно замедлять.

По словам Биккинова, эксперты с помощью изометров ведут мониторинг испарений, но не могут отслеживать процессы в режиме-онлайн, и данные приходится сначала обрабатывать на компьютере.

В планах предприятия установить вентиляционную установку для разгона смога.
- Надо сделать расчеты, можно ли будет установить оборудование на дне карьера, сможет ли техника поднять испарения на такую высоту, - рассказал он. - Если нет, то придется устанавливать его на смотровой площадке.
В то же время пока необходимые расчеты еще не проведены, а значит, что вентиляционное оборудование установят не в самые короткие сроки. Разговаривая с людьми, Радий Хабиров отметил, что вопрос очень острый, а мэр города Рустэм Афзалов не слишком хорошо выстроил коммуникацию с населением.
- У вас не получилось наладить хороший контакт с горожанами, - отметил он. - Надо с людьми разговаривать, объяснять им все процессы. Людей проблема сильно волнует, а решение проблемы проводится не в тех масштабах, которые необходимы.
Также он добавил, что показателем провальной работы с населением являются настроения в соцсетях.
- Если бы правильно все делали, то люди бы не жаловались друг другу, что их травят, и что они умирают, - добавил Хабиров. – Тогда горожане просто обсуждали бы данные с карьера – спокойно и трезво. Но вы работать не умеете, значит надо учиться, перестраиваться.
Чтобы стимулировать местные власти и руководство комбината к качественной работе, глава Башкирии поручил мэру Сибая докладывать ему о состоянии воздуха утро и вечер. Таким образом, городская администрация перешла на штабной режим работы.

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