Жители Сибая пожаловались Радию Хабирову на равнодушие чиновников

- Недавно в городе с восьми утра уже смог стоял, а предупреждение опубликовали только в три часа дня, - рассказала одна из местных жительниц.

- У республики, условно говоря, есть такие возможности, чтобы за сутки его водой залить, но мы этого сделать не можем, потому что произойдет большой выброс пара, - попытался объяснить он горожанам. - Поэтому вопрос не в отсутствии возможностей. Тем более, финансирование работ уже увеличено.

- Надо сделать расчеты, можно ли будет установить оборудование на дне карьера, сможет ли техника поднять испарения на такую высоту, - рассказал он. - Если нет, то придется устанавливать его на смотровой площадке.

- У вас не получилось наладить хороший контакт с горожанами, - отметил он. - Надо с людьми разговаривать, объяснять им все процессы. Людей проблема сильно волнует, а решение проблемы проводится не в тех масштабах, которые необходимы.

- Если бы правильно все делали, то люди бы не жаловались друг другу, что их травят, и что они умирают, - добавил Хабиров. – Тогда горожане просто обсуждали бы данные с карьера – спокойно и трезво. Но вы работать не умеете, значит надо учиться, перестраиваться.