Мэр Сибая обратился к жителям с рекомендациями в связи со смогом в городе
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Глава администрации Сибая Рустем Афзалов обратился к жителям микрорайона «Рудничный» с рядом рекомендаций – сегодня утром он опубликовал соответствующий пост в соцсетях.
Мэр написал, что по состоянию на утро 16 января ветер сохраняет южное и юго-западное направление. В связи с этим жителям рекомендуется увлажнять воздух в помещении, где они проводят большую часть дня; пить как можно больше жидкости; сократить физическую активность и время пребывания на улице. Кроме того, следует чаще умываться, промывать глаза, нос и рот. На улице для защиты от смога нужно пользоваться респираторами, сообщает Новости Башкирии сегодня.
По его словам, 16 и 17 января с 9:00 в Сибайской городской больнице состоится приём горожан специалистами республиканских медицинских учреждений. Напомним, ранее по проблеме смога в Сибае высказался руководитель республики Радий Хабиров.
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Мэр написал, что по состоянию на утро 16 января ветер сохраняет южное и юго-западное направление. В связи с этим жителям рекомендуется увлажнять воздух в помещении, где они проводят большую часть дня; пить как можно больше жидкости; сократить физическую активность и время пребывания на улице. Кроме того, следует чаще умываться, промывать глаза, нос и рот. На улице для защиты от смога нужно пользоваться респираторами, сообщает Новости Башкирии сегодня.
По его словам, 16 и 17 января с 9:00 в Сибайской городской больнице состоится приём горожан специалистами республиканских медицинских учреждений. Напомним, ранее по проблеме смога в Сибае высказался руководитель республики Радий Хабиров.
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