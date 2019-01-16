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В Баймаке в сгоревшем доме обнаружили тело мужчины

Добавлено: 16.01.19
Просмотров: 117
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Баймакский район
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В Баймаке в сгоревшем доме обнаружили тело мужчины
Сообщение о пожаре в Баймаке спасатели получили в 04:23. Очевидец рассказал, что горит частный жилой дом по улице Крестьянской. На место оперативно прибыли пожарные и сотрудники МЧС Башкирии.

Справиться с огнем удалось через час — пожар потушили полностью ближе к пяти утра. После специалисты начали разбирать завалы. К сожалению, не обошлось без жертв — спасатели обнаружили тело 67-летнего местного жителя, сообщает сайт Новости Башкирии сегодня.
— Предварительной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи в доме, — сообщили в пресс-службе МЧС РБ.
Напомним, несколько дней назад в Иглинском районе республики при пожаре погибли двое местных жителей. Тогда причина пожара установлена не была, на месте работали следователи и дознаватель МЧС.

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