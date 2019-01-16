В Туймазинском районе Башкирии внедорожник на огромной скорости врезался в грузовик
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Жуткая трагедия произошла сегодня в первом часу ночи на территории Туймазинского района Башкортостана. На высокой скорости столкнулись Toyota RAV4 и грузовик Volvo.
Все произошло на 1302 километре трассы Самара-Уфа-Челябинск. За рулем внедорожника находился 28-летний житель Свердловской области, а большегрузом управлял 62-летний челябинец, сообщает сайт Новости Башкирии сегодня. О силе столкновения говорит то, что иномарка превратилась в груду металла – у водителя не оказалось шансов на выживание. Пассажир внедорожника чудом выжил, с тяжелыми травмами его доставили в больницу.
Все произошло на 1302 километре трассы Самара-Уфа-Челябинск. За рулем внедорожника находился 28-летний житель Свердловской области, а большегрузом управлял 62-летний челябинец, сообщает сайт Новости Башкирии сегодня. О силе столкновения говорит то, что иномарка превратилась в груду металла – у водителя не оказалось шансов на выживание. Пассажир внедорожника чудом выжил, с тяжелыми травмами его доставили в больницу.
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