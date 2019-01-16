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В Туймазинском районе Башкирии внедорожник на огромной скорости врезался в грузовик

Добавлено: 16.01.19
Просмотров: 100
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Туймазинский район
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В Туймазинском районе Башкирии внедорожник на огромной скорости врезался в грузовик
Жуткая трагедия произошла сегодня в первом часу ночи на территории Туймазинского района Башкортостана. На высокой скорости столкнулись Toyota RAV4 и грузовик Volvo.

Все произошло на 1302 километре трассы Самара-Уфа-Челябинск. За рулем внедорожника находился 28-летний житель Свердловской области, а большегрузом управлял 62-летний челябинец, сообщает сайт Новости Башкирии сегодня. О силе столкновения говорит то, что иномарка превратилась в груду металла – у водителя не оказалось шансов на выживание. Пассажир внедорожника чудом выжил, с тяжелыми травмами его доставили в больницу.

За сутки в Башкирии зарегистрировано 13 ДТП с одним погибшим и 16 пострадавшими. Сотрудники региональной госавтоинспекции задержали 43 водителей в нетрезвом состоянии.
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