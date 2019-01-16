В Нефтекамске задержали подозреваемого в изнасиловании девочки: им оказался житель Стерлибашевского района
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В Башкирии сотрудники полиции задержали подозреваемого в изнасиловании школьницы. Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан, преступление подозреваемый совершил вечером 2 января 2019 года в Стерлитамаке. Преступник затащил свою жертву в заброшенное здание и надругался над девочкой.
Следователями и экспертами-криминалистами был проведен осмотр места преступления и установлена личность подозреваемого, сообщает сайт Новости Башкирии сегодня. Преступником оказался ранее судимый житель Стерлибашевского района, 1979 года рождения. Ориентировка на подозреваемого была разослана во все города и районы Башкирии.
Подозреваемого задержали в Нефтекамске сотрудники правоохранительных органов. Опасный преступник передан следователям для дальнейшего разбирательства в произошедшем. В настоящее время в отношении педофила возбуждено уголовное дело п. «а» ч. 3 ст. 131 (изнасилование, совершенное в отношении несовершеннолетней), п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенное в отношении несовершеннолетней).
Следователями и экспертами-криминалистами был проведен осмотр места преступления и установлена личность подозреваемого, сообщает сайт Новости Башкирии сегодня. Преступником оказался ранее судимый житель Стерлибашевского района, 1979 года рождения. Ориентировка на подозреваемого была разослана во все города и районы Башкирии.
Подозреваемого задержали в Нефтекамске сотрудники правоохранительных органов. Опасный преступник передан следователям для дальнейшего разбирательства в произошедшем. В настоящее время в отношении педофила возбуждено уголовное дело п. «а» ч. 3 ст. 131 (изнасилование, совершенное в отношении несовершеннолетней), п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенное в отношении несовершеннолетней).
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