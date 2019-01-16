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В Нефтекамске в еде из школьной столовой обнаружили личинку червя

Добавлено: 16.01.19
Просмотров: 27
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Нефтекамск
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В Нефтекамске в еде из школьной столовой обнаружили личинку червя
В Нефтекамске школьники опубликовали фотографию червя на котлете из столовой школы. По словам учеников, они нашли в школьной столовой в еде живого червяка. Личинку сфотографировали и выложили в социальных сетях.
«Червяк в котлете. Столовая школы №7. А еще хотят запретить школьникам приносить с собой еду», - подписал фотографию автор поста.
Возмущенные родители намерены написать жалобу в Роспотребнадзор. Возможно, после этого в школе пройдет внеплановая проверка.
Фото: социальные сети.

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