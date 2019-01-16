В Нефтекамске в еде из школьной столовой обнаружили личинку червя
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В Нефтекамске школьники опубликовали фотографию червя на котлете из столовой школы. По словам учеников, они нашли в школьной столовой в еде живого червяка. Личинку сфотографировали и выложили в социальных сетях.
Фото: социальные сети.
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«Червяк в котлете. Столовая школы №7. А еще хотят запретить школьникам приносить с собой еду», - подписал фотографию автор поста.Возмущенные родители намерены написать жалобу в Роспотребнадзор. Возможно, после этого в школе пройдет внеплановая проверка.
Фото: социальные сети.
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