В Уфе произошло ограбление салона сотовой связи

В одном из уфимских салонов сотовой связи видеокамеры зафиксировали дерзкое ограбление. На кадрах видно, как злоумышленники врываются в помещение, один из них разбивает стекло и забирает телефоны.

В это время его подельник угрожает ножом сотрудникам торговой точки, сообщает Новости Башкирии сегодня . Напуганная девушка попыталась запереться в подсобке, но выронила ключи. В результате налета добычей преступников стали шесть смартфонов. Возбуждено уголовное дело. Ведется розыск преступников.Читайте также: в реке Уршак Уфимского района спасатели достали тело мужчины