В Уфе произошло ограбление салона сотовой связи
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В одном из уфимских салонов сотовой связи видеокамеры зафиксировали дерзкое ограбление. На кадрах видно, как злоумышленники врываются в помещение, один из них разбивает стекло и забирает телефоны.В это время его подельник угрожает ножом сотрудникам торговой точки, сообщает Новости Башкирии сегодня. Напуганная девушка попыталась запереться в подсобке, но выронила ключи. В результате налета добычей преступников стали шесть смартфонов. Возбуждено уголовное дело. Ведется розыск преступников.
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