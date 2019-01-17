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В Уфе произошло ограбление салона сотовой связи

Добавлено: 17.01.19
Просмотров: 54
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе произошло ограбление салона сотовой связи
# Тайтл

В одном из уфимских салонов сотовой связи видеокамеры зафиксировали дерзкое ограбление. На кадрах видно, как злоумышленники врываются в помещение, один из них разбивает стекло и забирает телефоны.

В это время его подельник угрожает ножом сотрудникам торговой точки, сообщает Новости Башкирии сегодня. Напуганная девушка попыталась запереться в подсобке, но выронила ключи. В результате налета добычей преступников стали шесть смартфонов. Возбуждено уголовное дело. Ведется розыск преступников.

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