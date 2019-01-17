Отец изнасилованной дознавательницы из Уфы отрекся от нее. О том, что он не признает в девушке родную дочь, мужчина заявил в разговоре с женой одного из обвиняемых.



Диалог отца уфимской дознавательницы и супруги одного из обвиняемых полицейских опубликовала «Комсомольская правда». Из разговора следует, что женщина хорошо знакома с отцом потерпевшей.



«Твою дочь никто не трогал! Сам-то дома сидишь, мандаринки кушаешь, а они [обвиняемые — прим.] в СИЗО третий месяц! Останови эту [ситуацию], ты их столько лет знаешь», — просит женщина.

«Какая она мне дочь? Все мои дети дома сидят!», — заявил в ответ отец дознавательницы.