Отец изнасилованной дознавательницы из Уфы отрекся от нее
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Отец изнасилованной дознавательницы из Уфы отрекся от нее. О том, что он не признает в девушке родную дочь, мужчина заявил в разговоре с женой одного из обвиняемых.
Диалог отца уфимской дознавательницы и супруги одного из обвиняемых полицейских опубликовала «Комсомольская правда». Из разговора следует, что женщина хорошо знакома с отцом потерпевшей.
«Твою дочь никто не трогал! Сам-то дома сидишь, мандаринки кушаешь, а они [обвиняемые — прим.] в СИЗО третий месяц! Останови эту [ситуацию], ты их столько лет знаешь», — просит женщина.
«Какая она мне дочь? Все мои дети дома сидят!», — заявил в ответ отец дознавательницы.Ранее один из подозреваемых в изнасиловании заявил о своей невиновности. Он назвал историю «клеветой» и пообещал «держаться до последнего». Сама пострадавшая уже вернулась на работу, но столкнулась с проблемами. На протяжении первой рабочей недели девушку сопровождал адвокат, оказывающий ей в том числе психологическую помощь. С коллегами дознавательница не общается. Они, в свою очередь, говорили, что не хотят не только разговаривать с ней, но и просто стоять рядом, поскольку боятся, что она также обвинит их в изнасиловании.
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