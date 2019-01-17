Как произошло убийство в Учалах: хронология событий

— Местный житель был в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с женой. Опасаясь за свою жизнь, та убежала к соседям. Злоумышленник преследовал ее с ружьем в руках, ранил соседа и убил его супругу, потом ранил второго соседа, который от полученного ранения скончался в больнице. После мужчина догнал и убил свою жену и свел счеты с жизнью, — сухо описал происходящее сотрудник пресс-службы республиканского следкома.

— Рано утром, примерно 15 минут шестого, он ко мне сел в машину, мы доехали до села Учалы, где он живет. Он сказал, что денег рассчитаться нет, оставил мне телефон свой и ушел, а я остался, жду, — вспоминает те страшные минуты мужчина. — Вдруг выбегает жена, рука в крови, мне говорит: «Зачем вы его привезли?» Я не понял ничего. Начал разворачиваться и увидел на крыльце мужчину с ружьем. Я газу добавил и начал уезжать. Он сначала выстрелил мне в колесо — попал в диск, слава богу. А потом он бежал и стрелял мне в машину. Вот, две дырочки [показывает на заднее стекло автомобиля], одна насквозь. Я выскочил из машины, потому что был снегопад, дорогу замело, и побежал. Куда побежал — сам не знаю. Потом смотрю — сзади его нет. Вызвал полицию, позвонил в 112. Через несколько минут они приехали, и началось обследование всего и поиски преступника.

Дом Артура и Ляйсан выглядит недостроенным — сруб не успели закрыть красивой обшивкой

Фото: Ольга Блажнова

Цветы оставили рядом с калиткой

Фото: Ольга Блажнова

— Самая красивая и гармоничная пара, всегда, глядя на вас, восхищались, такие талантливые, почему все так несправедливо, — эти слова прозвучали на похоронах Гульсии. Она работала педагогом в учалинской школе искусств. Зариф тоже артист — когда-то он был танцором в местной самодеятельности, а теперь лежит в больнице.

В этом доме веселая творческая семейная пара прожила едва год

Фото: Ольга Блажнова

— Мы вообще не знали этих людей, не знали эту женщину. Ни папа, ни я, — девушке больше нечего сказать, она отвернулась, вытирая глаза.

Рафис сам построил дом для своей семьи

Фото: Ольга Блажнова

— Он позвонил часов в шесть утра, сказал только: «Меня подстрелили, забери мою семью». Не помню, как перемахнул через забор. Позже только понял: побеги я в калитку и через улицу, как раз напоролся бы на ствол. В дом через дверь зайти не смог, увидел окно открытое, залез. Рафиса нашел в коридоре, крови много. Сначала подумал, что их всех убили, но они попрятались кто куда, — у 40-летнего Рафиса и его жены трое детей. Самой старшей девочке уже исполнилось 20, младшей дочери — 16 лет, а сыну недавно стукнуло 5 лет.

— Мне показалось, они минут 30–40 до нас добирались. Приехали, а войти не могут — дверной замок прострелен, дверь заклинило. Врачи в окно сначала отказывались лезть, мол, если сами покалечатся, некому будет помощь оказать. Но кое-как уговорили, они залезли. А потом я еще минут десять дверь выбивал, чтобы Рафиса на носилках до машины донесли.

Межа между соседними участками

Фото: Ольга Блажнова

— Артур работал в шахтостроительном управлении с 2012 года. На работе был на хорошем счету, замечаний со стороны работодателя не имел, коллеги отзываются о нем хорошо, — сообщили в учалинской администрации.

«Уходить из семьи женщинам просто некуда»

Ляйсан хоронили на второй день после трагических событий Ляйсан хоронили на второй день после трагических событий

Фото: Ольга Блажнова

— Чаще всего уходить из семьи женщинам просто некуда. Выбор в пользу «уходить» потому и сложен, что плюс там только один — не будет бить муж. Зато станет негде жить, будут осуждать всем селом и родственники со словами «все так жили, это с тобой что-то не то», станет нечем кормить детей и себя, и «хоть на панель иди» (это реальные слова реальных женщин, часть из которых пошла).

Супруги, с которыми стрелок расправился первыми, — звезды местного значения

Фото: Рита Уметбаева/vk.com

События раннего воскресного утра 13-го января учалинцы вряд ли забудут скоро — не каждый год в районе начинается с массового убийства, ради которого на место преступления приезжает сам министр внутренних дел региона Роман Деев.Сначала это были лишь слухи: кто-то кого-то подстрелил, да не одного, а двоих или троих, да еще на глазах у детей. К обеду в полиции практически все подтвердили, а следователи озвучили свою версию:Личность убийцы мы узнали почти сразу благодаря ориентировке. Ее успели распространить по Сети до того, как нашли последние два тела — убийцы и его жены Артура и Ляйсан. Первые впечатления о 34-летнем Артуре были противоречивы: друзья отзывались о нем как о веселом, добродушном и неагрессивном человеке, а случайный таксист рассказал, что едва не стал первой жертвой стрелка:Друзья семьи легко объяснили и наличие оружия в их доме: Артур был охотником, на гладкоствольный пятизарядник он получал официальное разрешение.Дорога до села Учалы заняла почти шесть часов, оно находится в пяти минутах езды от одноименного города. В поисках нужного адреса по заснеженным сельским улицам мы кружили еще минут 15. И в конце концов приехали на самую дальнюю окраину, в район новостроек (участки здесь нарезали в начале 2010-х).Калитка распахнута настежь, надежда застать хоть кого-то в доме Артура и Ляйсан гаснет — снег лежит ровным слоем, даже следов нет. Теперь, после гибели родителей, хозяевами тут остались дети: первоклассник сын и пятилетняя дочь. Но и их здесь тоже нет — забрала к себе бабушка.Охотник с семьей переехали в этот дом около трех лет назад. Артур и Ляйсан поженились, как только девушка закончила школу, он был старше ее почти на десять лет. Глава семейства работал на местном горно-обогатительном комбинате, а его жена официально трудоустроена не была, поскольку сидела с детьми. Однако женщина подрабатывала в компании, которая выдает микрозаймы.От дома Артура и Ляйсан до ближайших соседей метров 30. Рядом с калиткой к забору кто-то прислонил рядком десять алых роз. Теперь во дворе хозяйничает молодой человек лет двадцати. Парень только и пробурчал, пряча глаза, что он брат, и скрылся нас за дверью.Соседи охотника, Гульсия и Зариф, купили дом в прошлом году. Их дети примерно того же возраста, что и у Артура — первоклассница дочь, сыну три года. Поначалу семьи дружили и гостили друг у друга.Дверь их дома стала первой, куда постучалась за помощью испуганная женщина. Открыл ей Зариф, чуть позже на шум вышла Гульсия. К этому времени Артур отставил в покое таксиста и успел перезарядить ружье. Выстрел в упор застал Гульсию на лестнице, Зарифу повезло больше — его ранение оказалось тяжелым, но не смертельным. Дети во время стрельбы оставались на втором этаже.Вид первой пролитой крови охотника не остановил — его цель каким-то образом сбежала, и он ринулся вдогонку. Следы широких шагов женщины (бежала?) ведут от забора к дорожке на соседнюю улицу, а потом снова теряются в сугробах между заборами, где проходит узкая межа с участками двух других соседей.До следующего дома, куда кинулась в надежде на спасение Ляйсан, около семисот метров. На него нам указал случайный прохожий.Путь Ляйсан и ее преследователя до Рафиса полностью восстановить невозможно. Вероятно, женщина бежала напрямую к дому, в котором надеялась найти защиту полицейского.Мы застали во дворе дома майора полиции родственников, которые приехали на похороны, тут же была и старшая дочь убитого:Часть произошедшего в этом доме можно восстановить со слов ближайшего соседа. Булат к тому же знал Рафиса с самого детства:Впопыхах Булат примчался без телефона, чтобы вызвать скорую, пришлось возвращаться домой. Когда приехали медики, двери в доме полицейского все еще были закрыты:Раненого успели довезти до больницы, но картечь перебила бедренную артерию, мужчина скончался от кровопотери. Теперь местные называют полицейского настоящим героем — он до последнего защищал семью.А Ляйсан выскочила в окно и побежала назад, к своему дому. Но не успела. Тело 26-летней женщины, как и ее преследователя, нашли соседи Рафиса во дворе через дом.Спустя сутки после стрельбы сельчане прощались с Гульсией и Рафисом. Тело охотника Артура забрали его родители, чтобы похоронить в другом селе — в 50-ти километрах от места трагедии.К этому времени местные узнали, что произошло: Артур гулял в кафе до утра, напился, вот и убил из ревности. Ругали при этом все больше Ляйсан — спровоцировала, да еще сельскую администрацию — не уследили. При этом каждый, с кем мы общались, самого Артура характеризовали исключительно положительно: спокойный, не алкоголик, не агрессивный. Лишь один из наших собеседников признался: Артур жену бил. Ляйсан даже уходила от него из-за этого, но потом «одумалась» и вернулась.Сказать, что именно стало «последней каплей», так никто и не смог. Вероятно, это установят следователи, когда закроют уголовное дело, его возбудили по статье «Убийство двух и более лиц». Одно можно сказать с уверенностью: преступник — не опустившийся маргинал.Мнение консультирующего клинического психолога, гештальт-терапевта Марии Наймушиной:Уходить — это выход, когда есть куда идти, будь то церковь, хорошие подруги, действительно близкие родственники или кризисный центр. Чаще всего идти некуда, и первое, что стоит делать (если это ситуация хронического насилия без прямой угрозы жизни «здесь и сейчас») — это искать способы сохранить хотя бы для себя свою нормальность — ощущение того, что ненормально во всем происходящем — насилие. Что ни один поступок человека не заслуживает того, чтобы ломать его волю, тело и душу. Ни один поступок, проступок или что угодно еще. Ни одну пострадавшую нельзя обвинять в том, что ее бьют. Потому что нет таких причин. Поднять руку, ногу или топор — всегда решение насильника. Прекратить происходящее может только агрессор.Более реалистичный выход в таких ситуациях — искать помощи и просить ее там, где готовы откликнуться.Женщина, мать, жена, принимающая решение выйти замуж, не выбирает насилие, она идет в брак за теплом и любовью, которым готова делиться и хочет принимать его в ответ. Когда в семейные отношения теплом, лаской и заботой, своим внимание, временем вкладывается одна сторона, а вторая отвечает недовольством, требованиями стать лучше и насилием — это не семья. Это тюрьма с постоянными пытками, из которой некоторые не успевают выйти живыми. Это место, в котором калечатся не только женские, но и детские судьбы и жизни. Любая женщина, попавшая в ситуацию домашнего насилия, нуждается в помощи и поддержке, чтобы вернуть себе себя, суметь защититься самой и защитить детей. Ей можно помочь, даже просто сказав: «Проблема не в тебе, проблема в агрессоре, и его невозможно изменить», «Ни один человек на земле не заслуживает такого обращения, ты важна и нужна своим детям, спасайся любым возможным способом», «Мы готовы поддержать тебя в решении спастись, и хочу помочь тебе всем, что будет в моих силах».