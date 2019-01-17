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В одном из блоков республиканской детской клинической больницы возник пожар

Добавлено: 17.01.19
Просмотров: 50
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В одном из блоков республиканской детской клинической больницы возник пожар
# Тайтл

Сегодня днем в Уфе произошел серьезный пожар. Сообщение о возгорании в блоке Республиканской детской клинической больницы поступило в МЧС после полудня. На место было направлено 15 единиц техники и более 40 огнеборцев.

Как выяснилось, возгорание началось в блоке, где сейчас проходит ремонт. Ещё до приезда спасателей 10 сотрудников покинули помещение самостоятельно. На борьбу с огнем у спасателей ушло около 20 минут, сообщает сайт Новости Башкирии сегодня.

Погибших и пострадавших нет. Сейчас обстоятельства и причины пожара устанавливаются.
Фото: ГУ МЧС по РБ

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