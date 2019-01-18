В Аургазинском районе Башкирии неизвестный хищник уничтожил 9 кроликов
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В Башкирии жителям Аургазинского района вновь не до шуток. Сельчанам приходится наглухо закрывать не только окна, но и сараи со своими животными. В частные подворья по ночам заходит неизвестный хищник.
Тревогу в Толбазах поднял местный житель Артур Кильмухаметов, сообщает Новости Башкирии сегодня. Как-то утром мужчина вышел проверить животных в своем подворье и ужаснулся: загон с кроликами был в буквальном смысле уничтожен. Неизвестный хищник смог неизвестным образом открыть калитку и ворваться в сарай.
Артур Кильмухаметов:
- Выхожу на улицу. Вижу - лежат кролики. Подошёл ближе, присмотрелся, а они мёртвые. Такое чувство, что у них кровь выпили. В сумерках лишь мелькнула тень какого-то существа.В общей сложности неизвестный хищник забрал жизни девятерых ушастых. Местные жители уже строят свои предположения. Среди них есть и вполне логичные: такое зверство могли учинить с виду безобидные хорьки, ласки или степные лисицы. Однако есть и другие версии: в Толбазах якобы поселилась чупакабра, которая по ночам то и дело пьет кровь беззащитных животных.
Так или иначе, местные жители сейчас выходят на улицу с опаской, а сараи с животными запирают на несколько замков. Аургазинский район, к слову, периодически страдает от нападений голодных хищников. Так, в 2015 году в селе Семенкино звери погрызли большинство кроликов в деревне, а в 2017 году были зафиксированы нападения крупный домашний скот.
Происшествия: в Аургазинском районе мужчина получал пособие за мертвую сожительницу, а она оказалась жива
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