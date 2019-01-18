В Аургазинском районе Башкирии неизвестный хищник уничтожил 9 кроликов

В Башкирии жителям Аургазинского района вновь не до шуток. Сельчанам приходится наглухо закрывать не только окна, но и сараи со своими животными. В частные подворья по ночам заходит неизвестный хищник.



Тревогу в Толбазах поднял местный житель Артур Кильмухаметов, сообщает Новости Башкирии сегодня. Как-то утром мужчина вышел проверить животных в своем подворье и ужаснулся: загон с кроликами был в буквальном смысле уничтожен. Неизвестный хищник смог неизвестным образом открыть калитку и ворваться в сарай.



Артур Кильмухаметов:



- Выхожу на улицу. Вижу - лежат кролики. Подошёл ближе, присмотрелся, а они мёртвые. Такое чувство, что у них кровь выпили. В сумерках лишь мелькнула тень какого-то существа.