В Салавате в ДТП погиб молодой парень: после лобового удара его автомобиль отбросило на столб
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Накануне при въезде в Салават столкнулись «Фольксваген Гольф» и «Лада Гранта». Об этом сообщает ГИБДД по Башкирии.
Иномарка, под управлением 36-летней местной жительницы двигалась в направлении города. За рулем встречной «Лады Гранты» находился 22-летний житель Салавата. «Гранту» после удара отбросило на столб, сообщает Новости Башкирии сегодня.
- От полученных травм ее водитель скончался на месте аварии, а женщина за рулем «Гольфа» госпитализирована. Причину возникновения ДТП установят в ходе начатого разбирательства, - добавили в Госавтоинспекции.Читайте также: житель Салавата до смерти избил мужчину заподозрив его в краже
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