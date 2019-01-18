В Салавате в ДТП погиб молодой парень: после лобового удара его автомобиль отбросило на столб

Накануне при въезде в Салават столкнулись «Фольксваген Гольф» и «Лада Гранта». Об этом сообщает ГИБДД по Башкирии.



Иномарка, под управлением 36-летней местной жительницы двигалась в направлении города. За рулем встречной «Лады Гранты» находился 22-летний житель Салавата. «Гранту» после удара отбросило на столб, сообщает Новости Башкирии сегодня.

- От полученных травм ее водитель скончался на месте аварии, а женщина за рулем «Гольфа» госпитализирована. Причину возникновения ДТП установят в ходе начатого разбирательства, - добавили в Госавтоинспекции.