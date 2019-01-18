В Стерлитамакском районе загорелся деревянный дом: погибла 32-летняя женщина

Трагедия случилась в ночь на пятницу, 18 января. В 3 часа в диспетчерскую службу поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Центральная с. Подлесное Стерлитамакского района.



На место были направлены 2 единицы техники и 6 человек личного состава, а также силы добровольной пожарной команды совхоза «Рощинский», сообщает Новости Башкирии сегодня.



Оказалось, загорелся бревенчатый жилой дом размерами 4 на 6 метров. С огнем боролись в течение часа.



В результате пожара сильно повреждено домашнее имущество. К сожалению, в огне погибла 32-летняя женщина.



На месте работает следственно-оперативная группа, в том числе дознаватель МЧС России. Причина пожара и все обстоятельства устанавливаются.



Всего с начала 2019 года в Стерлитамакском районе Башкирии произошло 5 пожаров, в огне погибло 2 человека, сообщает пресс-служба МЧС России по РБ.



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