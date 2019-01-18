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Житель Белорецкого района Башкирии пролетел 9 этажей в вентиляционной шахте

Добавлено: 18.01.19
Просмотров: 61
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Белорецкий район
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Житель Белорецкого района Башкирии пролетел 9 этажей в вентиляционной шахте

18 января 2019 года, поступило сообщение о том, что в Белорецком районе 29-летний мужчина упал в вентиляционную шахту многоэтажного дома. Выбраться самостоятельно он не смог.

Крики о помощи рядом с подвалом услышала местная жительница, выгуливающая свою собаку, сообщает Новости Башкирии сегодня.

Прибывшие на место спасатели Аварийно-спасательной службы Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, предварительно обследовав здание, разобрали часть вентиляционной шахты и вытащили мужчину. Он передан бригаде скорой помощи. На месте работают также сотрудники органов полиции.

Позже выяснилось, что единственный доступ в вентиляционную шахту находился на крыше дома, то есть мужчина пролетел 9 этажей и остался жив. Как отметили спасатели, мужчина «родился в рубашке».

После осмотра бригадой скорой медицинской помощи у мужчины отмечено общее переохлаждение организма.
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