Изнасилованная в уфимском отделе полиции девушка–дознаватель уволена
Комментарии (0)
Изнасилованная в уфимском отделе полиции девушка–дознаватель уволена. Такое решение принято по результатам служебной проверки.
Читайте также:Отец изнасилованной дознавательницы из Уфы отрекся от нее
Напомним, в Уфе трое полицейских подозреваются в изнасиловании коллеги в ночь с 29 на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району.
Ранее уже сообщалось, что коллеги добиваются увольнения девушки-дознавателя.
Читайте также
Происшествия
Коллеги добиваются увольнения изнасилованной дознательницы из Уфы после поступка ее матери
Происшествия
Адвокаты подозреваемых в изнасиловании дознавателя из Уфы: у нас нет результатов экспертизы ДНК
Происшествия
Павел Яромчук, подозреваемый в изнасиловании дознавательницы в Уфе, потребовал провести допрос на полиграфе
Происшествия
Экс-полицейским в Уфе предъявили обвинения в изнасиловании дознавателя
Происшествия
Верховный суд Башкирии оставил без изменений меру пресечения для двух полицейских-насильников из Уфы
Происшествия
Эдуарда Матвеева, обвиняемого в изнасиловании полицейской из Уфы, пожизненно лишили пенсии
Происшествия
Результаты ДНК экспертизы подтвердили факт изнасилования полицейской из Уфы
Происшествия
В Уфе полицейские изнасиловали собственного коллегу