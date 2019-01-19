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Жертва группового изнасилования из Уфы подала документы на получение статуса адвоката в Стерлитамаке

Добавлено: 19.01.19
Просмотров: 93
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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Жертва группового изнасилования из Уфы подала документы на получение статуса адвоката в Стерлитамаке

23-летняя дознавательница из Уфы, которая обвинила своего начальника и еще двух коллег в изнасиловании, намерена стать адвокатом. 18 января в МВД Башкирии сообщили, что девушку уволили из органов внутренних дел за неподобающее поведение, а точнее за распитие спиртных напитков в отделе полиции.

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По данным Mash, теперь уже бывшая дознавательница намерена стать адвокатом. Она подала документы на получение этого статуса.

Как сообщалось ранее, в конце октября 2018 года трое экс-полицейских были задержаны по подозрению в групповом изнасиловании своей молодой коллеги. Сейчас проводятся следственные действия. Бывшие правоохранители находятся под арестом, который продлили до 28 февраля.

Стоит отметить, что из МВД Башкирии уволили еще одну девушку в погонах, которая в тот вечер распивала алкоголь в отделе министерства по Уфимскому району.

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