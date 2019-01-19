Жертва группового изнасилования из Уфы подала документы на получение статуса адвоката в Стерлитамаке

23-летняя дознавательница из Уфы, которая обвинила своего начальника и еще двух коллег в изнасиловании, намерена стать адвокатом. 18 января в МВД Башкирии сообщили, что девушку уволили из органов внутренних дел за неподобающее поведение, а точнее за распитие спиртных напитков в отделе полиции.



По данным Mash, теперь уже бывшая дознавательница намерена стать адвокатом. Она подала документы на получение этого статуса.Как сообщалось ранее, в конце октября 2018 года трое экс-полицейских были задержаны по подозрению в групповом изнасиловании своей молодой коллеги. Сейчас проводятся следственные действия. Бывшие правоохранители находятся под арестом, который продлили до 28 февраля.Стоит отметить, что из МВД Башкирии уволили еще одну девушку в погонах, которая в тот вечер распивала алкоголь в отделе министерства по Уфимскому району.