В Сибае подвели основные итоги недели по ликвидации очага окислительных процессов

19 января 2019 года, состоялся брифинг по вопросам экологической ситуации в городе Сибай, в котором принял участие председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров.



Председателем были подведены основные итоги недели по работе над ликвидацией очага окислительных процессов в Сибайском карьере, сообщает Новости Башкирии сегодня.



С 16 января ежедневно, через каждые два часа, проводятся измерения атмосферного воздуха на наличие загрязняющих веществ тремя лабораториями Госкомитета по чрезвычайным ситуациям, Министерства природопользования и экологии республики, а также Управления Роспотребнадзора.



Источник: Госкомитет РБ по ЧС

Результаты исследования качества атмосферного воздуха публикуются на официальных сайтах и социальных аккаунтах Госкомитета РБ по ЧС, администрации города, на телевидении, а также на плазменных панелях на Центральной площади города. Кроме того, размещаются рекомендации населению по действиям при превышениях предельно-допустимых концентраций вредных веществ.Фарит Гумеров также обратил внимание на то, что для получения достоверной картины о состоянии атмосферного воздуха в городе Сибай в течение всего дня, необходимо пользоваться официальными источниками, предоставляющими сведения с 06.00 до 20.00 часов.С целью информирования населения на этой неделе заработало Сибайское телевидение, а также открыт телефон «горячей линии»: +7 (347) 244-15-75, с начала работы которой получено 87 обращений.В социальных сетях на этой неделе появились вопросы о системе оповещения населения в случае чрезвычайной ситуации. На территории города Сибай действует региональная автоматизированная система централизованного оповещения, в состав которой входит 6 электросирен для подачи сигнала «Внимание всем». Также действует 2 сирены при предприятиях города. При проверке звук сирен длится около 5 секунд, но в случае реальной чрезвычайной ситуации сигнал будет длится до 5 минут. В этом случае необходимо включить телевизор или радио и прослушать порядок последующих действий.Силами спасателей и преподавателей Госкомитета по чрезвычайным ситуациям совместно с депутатами Совета городского округа на этой неделе организовано 1929 подворовых обходов в прилегающих к карьеру районах Сибая. В ходе профилактической работы жителям города Сибай роздаются памятки, а также напоминаются порядок действий при выбросе загрязняющих веществ. Данная работа будет продолжена и на следующей неделе.Для ликвидации очага окисления в карьере в понедельник объем подаваемой смеси глино-породной массы составлял 2600 куб. м., на сегодняшний день этот объем уже составляет около 5000 куб. м, а с завтрашнего дня будет составлять 8000 куб. м. с последующим увеличением.Также ночью прибыла дополнительная техника, в том числе 2 БЕЛАЗа и 2 самосвала ИВЕКО. Сегодня будет запущен трубопровод для подачи заиловочной смеси на южной стороне карьера.В завершение своего выступления Фарит Гумеров отметил, что вся работа организована под руководством оперативного штаба, который координирует деятельность всех служб.