В Сибае подвели основные итоги недели по ликвидации очага окислительных процессов
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19 января 2019 года, состоялся брифинг по вопросам экологической ситуации в городе Сибай, в котором принял участие председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров.
Председателем были подведены основные итоги недели по работе над ликвидацией очага окислительных процессов в Сибайском карьере, сообщает Новости Башкирии сегодня.
С 16 января ежедневно, через каждые два часа, проводятся измерения атмосферного воздуха на наличие загрязняющих веществ тремя лабораториями Госкомитета по чрезвычайным ситуациям, Министерства природопользования и экологии республики, а также Управления Роспотребнадзора.
Фарит Гумеров также обратил внимание на то, что для получения достоверной картины о состоянии атмосферного воздуха в городе Сибай в течение всего дня, необходимо пользоваться официальными источниками, предоставляющими сведения с 06.00 до 20.00 часов.
С целью информирования населения на этой неделе заработало Сибайское телевидение, а также открыт телефон «горячей линии»: +7 (347) 244-15-75, с начала работы которой получено 87 обращений.
В социальных сетях на этой неделе появились вопросы о системе оповещения населения в случае чрезвычайной ситуации. На территории города Сибай действует региональная автоматизированная система централизованного оповещения, в состав которой входит 6 электросирен для подачи сигнала «Внимание всем». Также действует 2 сирены при предприятиях города. При проверке звук сирен длится около 5 секунд, но в случае реальной чрезвычайной ситуации сигнал будет длится до 5 минут. В этом случае необходимо включить телевизор или радио и прослушать порядок последующих действий.
Силами спасателей и преподавателей Госкомитета по чрезвычайным ситуациям совместно с депутатами Совета городского округа на этой неделе организовано 1929 подворовых обходов в прилегающих к карьеру районах Сибая. В ходе профилактической работы жителям города Сибай роздаются памятки, а также напоминаются порядок действий при выбросе загрязняющих веществ. Данная работа будет продолжена и на следующей неделе.
Для ликвидации очага окисления в карьере в понедельник объем подаваемой смеси глино-породной массы составлял 2600 куб. м., на сегодняшний день этот объем уже составляет около 5000 куб. м, а с завтрашнего дня будет составлять 8000 куб. м. с последующим увеличением.
Также ночью прибыла дополнительная техника, в том числе 2 БЕЛАЗа и 2 самосвала ИВЕКО. Сегодня будет запущен трубопровод для подачи заиловочной смеси на южной стороне карьера.
В завершение своего выступления Фарит Гумеров отметил, что вся работа организована под руководством оперативного штаба, который координирует деятельность всех служб.
Источник: Госкомитет РБ по ЧС
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