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В Башкирии пропал житель села Иглино Сергей Сентябов

Добавлено: 19.01.19
Просмотров: 23
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Иглинский район
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В Башкирии пропал житель села Иглино Сергей Сентябов

С 13 января 2019 года не дает о себе знать житель села Иглино Сергей Сентябов. 32-летний мужчина в день исчезновения уехал в стоматологию, но от врача так и не приехал. Поисково-спасательные отряды волонтеров и полицейские уже подключились к поискам без вести пропавшего.

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Приметы Сергея Сентябова: рост 170 см, зеленые глаза, короткая стрижка, худощавое телосложения.
Был одет: темно-зеленая куртка, темно-серая шапка, светло-серые джинсы, черные зимние кроссовки.
Всех, кто видел или знает, где может находиться пропавший мужчина, просят позвонить по телефонам: 8 (927) 969-89-19, координатор по Иглино 8 (917) 383-56-87.

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