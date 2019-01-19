В Башкирии пропал житель села Иглино Сергей Сентябов
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С 13 января 2019 года не дает о себе знать житель села Иглино Сергей Сентябов. 32-летний мужчина в день исчезновения уехал в стоматологию, но от врача так и не приехал. Поисково-спасательные отряды волонтеров и полицейские уже подключились к поискам без вести пропавшего.
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Был одет: темно-зеленая куртка, темно-серая шапка, светло-серые джинсы, черные зимние кроссовки.
Всех, кто видел или знает, где может находиться пропавший мужчина, просят позвонить по телефонам: 8 (927) 969-89-19, координатор по Иглино 8 (917) 383-56-87.
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