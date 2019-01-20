В Учалинском районе женщина ранила ножом в живот своего сожителя
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В городе Учалы сотрудники полиции задержали местную жительницу по подозрению в нанесении телесных повреждений мужчине. Потерпевший получил ножевое ранение.
Полицейские предварительно установили, что накануне вечером потерпевший дома распивал спиртное со своей 34-летней сожительницей. Во время возникшей ссоры на почве ревности женщина схватила нож и ударила им сожителя в живот.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 111 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан
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