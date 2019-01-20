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В Учалинском районе женщина ранила ножом в живот своего сожителя

Добавлено: 20.01.19
Просмотров: 86
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Учалинский район
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В Учалинском районе женщина ранила ножом в живот своего сожителя

В городе Учалы сотрудники полиции задержали местную жительницу по подозрению в нанесении телесных повреждений мужчине. Потерпевший получил ножевое ранение.

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В Отдел МВД России по Учалинскому району поступило сообщение из центральной районной больницы, в которую был доставлен 45-летний житель Учалинского района. У мужчины диагностировано проникающее ранение в живот, сообщает Новости Башкирии сегодня.

Полицейские предварительно установили, что накануне вечером потерпевший дома распивал спиртное со своей 34-летней сожительницей. Во время возникшей ссоры на почве ревности женщина схватила нож и ударила им сожителя в живот.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 111 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан

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