В Кушнаренковском районе водитель влетел в автобусную остановку
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В Башкирии водитель иномарки врезался в остановку общественного транспорта. ДТП произошло днем 19 января в Кушнаренковском районе на 1297 км трассы Москва-Уфа.
- 59-летний житель Кушнаренского района за рулем «БМВ», двигаясь в направлении Уфы, врезался в дорожное ограждение, после чего машину отбросило на остановку общественного транспорта, - рассказали в Госавтоинспекции.
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