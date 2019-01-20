В Кушнаренковском районе водитель влетел в автобусную остановку

В Башкирии водитель иномарки врезался в остановку общественного транспорта. ДТП произошло днем 19 января в Кушнаренковском районе на 1297 км трассы Москва-Уфа.

- 59-летний житель Кушнаренского района за рулем «БМВ», двигаясь в направлении Уфы, врезался в дорожное ограждение, после чего машину отбросило на остановку общественного транспорта, - рассказали в Госавтоинспекции.