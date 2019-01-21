В Уфимской бане приезжие из Омска отравились угарным газом
Комментарии (0)
ЧП со смертельным исходом произошло в ночь на понедельник, 21 января, в поселке Цветы Башкирии.
В бане на улице Азналинской обнаружили трех мужчин 28, 34 и 39 лет без признаков жизни. Все приезжие из Омска, предварительно отравились угарным газом, сообщает Новости Башкирии сегодня.
Читайте также:Актер Жан-Клод Ван Дамм в видеоролике передал привет Уфе
Подобные происшествия, увы, случаются: во время горения образуется очень токсичный газ оксид углерода, его еще называют угарный газ. Его наличие в воздухе невозможно заметить, поскольку он не имеет запаха. Если надышавшегося угарным газом вовремя не вынести на свежий воздух, он может погибнуть от отравления. Похожий случай произошел в Кигинском районе в селе Абзаево. 33-летний хозяин дома надышался угарным газом и не смог выбраться. Его тело обнаружили после разбора пепелища.
Читайте также
Происшествия
В Чишминском районе от отравления угарным газом погибли муж с женой
Происшествия
В Кигинском районе в пожаре погиб пожилой хозяин дома
Культура
В Белорецке появится новый многофукциональный культурный центр
Происшествия
В Кушнаренковском районе трое мужчин обрабатывая погреб отравились дымом
Происшествия
В Белорецком районе семья отравилась угарным газом
Человек и закон
Житель Ишимбая получил 19 лет за убийство двух человек и поджог дома
Общество
В Башкирии турист сорвался со скалы при попытке сделать фотографию
Общество / Происшествия
В Башкирии главу семьи насмерть поразила молния во время отдыха на природе