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В Уфимской бане приезжие из Омска отравились угарным газом

Добавлено: 21.01.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфимской бане приезжие из Омска отравились угарным газом

ЧП со смертельным исходом произошло в ночь на понедельник, 21 января, в поселке Цветы Башкирии.

В бане на улице Азналинской обнаружили трех мужчин 28, 34 и 39 лет без признаков жизни. Все приезжие из Омска, предварительно отравились угарным газом, сообщает Новости Башкирии сегодня.

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Предположительно, погибшие были в Уфе на заработках и временно проживали в доме на улице Азналинской. — Проводится доследственная проверка по факту обнаружения тел троих человек, — рассказали в пресс-службе следкома по Башкирии.

Подобные происшествия, увы, случаются: во время горения образуется очень токсичный газ оксид углерода, его еще называют угарный газ. Его наличие в воздухе невозможно заметить, поскольку он не имеет запаха. Если надышавшегося угарным газом вовремя не вынести на свежий воздух, он может погибнуть от отравления. Похожий случай произошел в Кигинском районе в селе Абзаево. 33-летний хозяин дома надышался угарным газом и не смог выбраться. Его тело обнаружили после разбора пепелища.

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