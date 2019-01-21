В Мелеузовском районе Башкирии в ДТП пострадали москвичка и житель Баймака
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В минувшее воскресенье, 20 января, в Мелеузовском районе произошло ДТП с двумя пострадавшими, сообщили в УГИБДД МВД по Башкирии.
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В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали и госпитализированы водитель и пассажир легковушки. По предварительным данным, на встречную полосу вынесло внедорожник, сообщает Новости Башкирии сегодня.
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