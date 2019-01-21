Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Мелеузовском районе Башкирии в ДТП пострадали москвичка и житель Баймака

В Мелеузовском районе Башкирии в ДТП пострадали москвичка и житель Баймака

Добавлено: 21.01.19
Просмотров: 62
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Мелеузовский район
Комментарии (0)
В Мелеузовском районе Башкирии в ДТП пострадали москвичка и житель Баймака

В минувшее воскресенье, 20 января, в Мелеузовском районе произошло ДТП с двумя пострадавшими, сообщили в УГИБДД МВД по Башкирии.

В Мелеузовском районе в массовой аварии пострадали 5 человек

Читайте также:

В Мелеузовском районе в массовой аварии пострадали 5 человек
Как уточнили в полиции, днем на 172-ом км трассы Уфа-Оренбург столкнулись «Land Cruiser Prado», двигавшийся под управлением 43-летней москвички в направлении столицы Башкирии, и встречный автомобиль ВАЗ-2106, за рулем которого был 49-летний житель Баймака.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали и госпитализированы водитель и пассажир легковушки. По предварительным данным, на встречную полосу вынесло внедорожник, сообщает Новости Башкирии сегодня.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Читайте также
В Стерлитамакском районе столкнулись КамАЗ и легковое авто: двое пострадавших
Происшествия
В Стерлитамакском районе столкнулись КамАЗ и легковое авто: двое пострадавших
В Мелеузовском районе в страшной аварии легкового авто и грузовика погибла женщина
Происшествия
В Мелеузовском районе в страшной аварии легкового авто и грузовика погибла женщина
В Учалинском районе на опасном повороте лоб в лоб столкнулись два авто: пострадали трое
Происшествия
В Учалинском районе на опасном повороте лоб в лоб столкнулись два авто: пострадали трое
В Туймазинском районе при опрокидывании автомобиля погиб человек
Происшествия
В Туймазинском районе при опрокидывании автомобиля погиб человек
В Иглинском районе пожилой водитель врезался во встречный внедорожник: погибла пассажирка
Происшествия
В Иглинском районе пожилой водитель врезался во встречный внедорожник: погибла пассажирка
В Краснокамском районе произошло тройное ДТП
Происшествия
В Краснокамском районе произошло тройное ДТП
В Аургазинском районе внедорожник столкнулся сразу с двумя автомобилями: погиб пассажир
Происшествия
В Аургазинском районе внедорожник столкнулся сразу с двумя автомобилями: погиб пассажир
Смертельное ДТП в Мелеузовском районе: погибли 2 человека
Происшествия
Смертельное ДТП в Мелеузовском районе: погибли 2 человека
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: