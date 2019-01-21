В Сибае мошенники продают жителям путевки в Крым

В социальных сетях появилась информация о том, что мошенники продают жителям Сибая путевки в Крым. Об этом было сказано сегодня на оперативном совещании в мэрии города, сообщает Новости Башкирии сегодня. По заявлению заместителя министра здравоохранения Динары Еникеевой, все путевки будут выделяться бесплатно.



«Вчера в социальных сетях появилась информация, что, якобы, очередь и путевки в Крым продаются за тысячу рублей. Я прошу тех, кто это делает, прекратить это делать. Путевки бесплатные. К сожалению, такие люди будут всегда. Мошенники всегда там, где есть возможность заработать. Надеюсь, что тех, кто это делает, мы сможем найти», — отметила Динара Еникеева.Отметим, что накануне был сформирован список, в котором указаны улицы, которые попадают в зону до 500 метров от очага тления руды. Дети из этих домов будут выезжать в Крым, в рамках поручения Главы республики, в первую очередь.