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В Сибае мошенники продают жителям путевки в Крым

Добавлено: 21.01.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Сибай
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В Сибае мошенники продают жителям путевки в Крым

В социальных сетях появилась информация о том, что мошенники продают жителям Сибая путевки в Крым. Об этом было сказано сегодня на оперативном совещании в мэрии города, сообщает Новости Башкирии сегодня. По заявлению заместителя министра здравоохранения Динары Еникеевой, все путевки будут выделяться бесплатно. 

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«Вчера в социальных сетях появилась информация, что, якобы, очередь и путевки в Крым продаются за тысячу рублей. Я прошу тех, кто это делает, прекратить это делать. Путевки бесплатные. К сожалению, такие люди будут всегда. Мошенники всегда там, где есть возможность заработать. Надеюсь, что тех, кто это делает, мы сможем найти», — отметила Динара Еникеева. 

Отметим, что накануне был сформирован список, в котором указаны улицы, которые попадают в зону до 500 метров от очага тления руды. Дети из этих домов будут выезжать в Крым, в рамках поручения Главы республики, в первую очередь.

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