В Башкирии возобновили дело о пытках полицейскими из Нефтекамска
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Повторное рассмотрение дела против бывших полицейских из Нефтекамска Ильвира Сагитова и Радима Хайруллина пройдет в Янаульском городском суде. Заседание назначили на 11 часов утра вторника, 22 января.
Экс-полицейских обвиняет в пытках местный житель. Он рассказал, что 10 ноября 2016 года его задержали четверо мужчин, сковали запястья наручниками, на голову накинули пакет и затолкали в машину. Позже потерпевший понял, что его похитили люди в погонах. Мужчину привезли в отдел полиции, избили дубинкой и пытали электрошокером — все ради признания в преступлении, которого он не совершал.
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