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В Башкирии возобновили дело о пытках полицейскими из Нефтекамска

Добавлено: 21.01.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
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В Башкирии возобновили дело о пытках полицейскими из Нефтекамска

Повторное рассмотрение дела против бывших полицейских из Нефтекамска Ильвира Сагитова и Радима Хайруллина пройдет в Янаульском городском суде. Заседание назначили на 11 часов утра вторника, 22 января.

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В июне 2018 года Нефтекамский городской суд посчитал непричастными к инциденту с пытками бывшего начальника уголовного розыска и его подчиненного. В начале сентября Верховный суд Башкирии отменил оправдательный приговор, сообщает Новости Башкирии сегодня.

Экс-полицейских обвиняет в пытках местный житель. Он рассказал, что 10 ноября 2016 года его задержали четверо мужчин, сковали запястья наручниками, на голову накинули пакет и затолкали в машину. Позже потерпевший понял, что его похитили люди в погонах. Мужчину привезли в отдел полиции, избили дубинкой и пытали электрошокером — все ради признания в преступлении, которого он не совершал.

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