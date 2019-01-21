В Сибае мошенники начали продавать записи к врачам без очереди
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В Интернете появились мошенники, которые зарабатывают на жителях Сибая. В социальных сетях появилась информация о том, что к уфимским врачам, которые приехали в Сибай можно попасть без очереди. Для этого нужно заплатить тысячу рублей.
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Напомним, ранее появилась информация о том, мошенники продают жителям Сибая путевки в Крым. Заместитель министра здравоохранения Динара Еникеева заявила, что все путевки будут выделяться бесплатно. В Сибае уже практически сформирован список, в котором указаны улицы, которые попадают в зону до 500 метров от очага тления руды. Дети из этих домов отправятся на отдых в республику Крым.
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