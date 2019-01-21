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В Сибае мошенники начали продавать записи к врачам без очереди

Добавлено: 21.01.19
Просмотров: 102
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Сибай
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В Сибае мошенники начали продавать записи к врачам без очереди

В Интернете появились мошенники, которые зарабатывают на жителях Сибая. В социальных сетях появилась информация о том, что к уфимским врачам, которые приехали в Сибай можно попасть без очереди. Для этого нужно заплатить тысячу рублей.

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В понедельник, 21 января, на смену первому медицинскому десанту, которые проработали в Сибае всю прошлую неделю, приехала другая бригада врачей в составе 32 человек, сообщает Новости Башкирии сегодня. Среди них пульмонологи, аллергологи, онкологи, педиатры, токсикологи. Запись к ним ведется по телефону горячей линии. Прием бесплатный. Местная жительница в соцсетях сообщила, что ее сын страдает астмой и аллергией. Женщина не могла дозвониться до аллерголога. В ответ на это, неизвестный пользователь соцсети за 1000 рублей предложил записать парня без очереди к врачу. После того, как женщина отправила денег, ее заблокировали.

Напомним, ранее появилась информация о том, мошенники продают жителям Сибая путевки в Крым. Заместитель министра здравоохранения Динара Еникеева заявила, что все путевки будут выделяться бесплатно. В Сибае уже практически сформирован список, в котором указаны улицы, которые попадают в зону до 500 метров от очага тления руды. Дети из этих домов отправятся на отдых в республику Крым.

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