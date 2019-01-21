В Чишминском районе около станции Шингак-Куль 32-летняя женщина попала под поезд

Пешеход переходила железнодорожные пути в неположенном месте — буквально в 100 метрах от места трагедии находится железнодорожный мост, сообщает Новости Башкирии сегодня.



По информации следователей, машинист видел, что поезд несется на женщину, предпринял попытку торможения, но скорость была высокой, а расстояние до пешехода — маленьким. Предположительно, женщина не посмотрела в ту сторону, откуда шел поезд.— Сотрудники Приволжского следственного управления на транспорте выезжали на место происшествия. По данному случаю сейчас проводится проверка, — сообщил старший помощник руководителя ведомства по взаимодействию со СМИ Дмитрий Захаров.