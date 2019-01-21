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В Чишминском районе около станции Шингак-Куль 32-летняя женщина попала под поезд

Добавлено: 21.01.19
Просмотров: 27
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Чишминский район
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В Чишминском районе около станции Шингак-Куль 32-летняя женщина попала под поезд

Пешеход переходила железнодорожные пути в неположенном месте — буквально в 100 метрах от места трагедии находится железнодорожный мост, сообщает Новости Башкирии сегодня

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По информации следователей, машинист видел, что поезд несется на женщину, предпринял попытку торможения, но скорость была высокой, а расстояние до пешехода — маленьким. Предположительно, женщина не посмотрела в ту сторону, откуда шел поезд. 

— Сотрудники Приволжского следственного управления на транспорте выезжали на место происшествия. По данному случаю сейчас проводится проверка, — сообщил старший помощник руководителя ведомства по взаимодействию со СМИ Дмитрий Захаров.

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