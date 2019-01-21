В Чишминском районе около станции Шингак-Куль 32-летняя женщина попала под поезд
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Пешеход переходила железнодорожные пути в неположенном месте — буквально в 100 метрах от места трагедии находится железнодорожный мост, сообщает Новости Башкирии сегодня.
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— Сотрудники Приволжского следственного управления на транспорте выезжали на место происшествия. По данному случаю сейчас проводится проверка, — сообщил старший помощник руководителя ведомства по взаимодействию со СМИ Дмитрий Захаров.
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