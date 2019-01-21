В Благовещенском районе участник ДТП открыл стрельбу по эвакуаторщикам
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В Благовещенске накануне ночью по улице Радужной столкнулись два автомобиля. 45-летний водитель одного из автомобилей вначале покинул место аварии, но вскоре вернулся с ружьем. Во время эвакуации его машины он открыл огонь в сторону водителя эвакуатора, а затем направил оружие на сотрудников Госавтоинспекции.
В происшествии никто не пострадал. В отношении мужчины принимается решение о возбуждении уголовного дела, — прокомментировали в пресс-службе МВД по РБ.
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