В Благовещенском районе участник ДТП открыл стрельбу по эвакуаторщикам

В Благовещенске накануне ночью по улице Радужной столкнулись два автомобиля. 45-летний водитель одного из автомобилей вначале покинул место аварии, но вскоре вернулся с ружьем. Во время эвакуации его машины он открыл огонь в сторону водителя эвакуатора, а затем направил оружие на сотрудников Госавтоинспекции.



Как сообщает Новости Башкирии сегодня со ссылкой на источник в правоохранительных органах, сотрудники ГИБДД задержали вооруженного злоумышленника и обезвредили его. Выяснилось, что он был нетрезв.В происшествии никто не пострадал. В отношении мужчины принимается решение о возбуждении уголовного дела, — прокомментировали в пресс-службе МВД по РБ.Читайте также: пенсионеры из Благовещенска обратились с криком души к Радию Хабирову