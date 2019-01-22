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В Илишевском районе погиб водитель внедорожника столкнувшись с фурой

Добавлено: 22.01.19
Просмотров: 58
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Илишевский район
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В Илишевском районе погиб водитель внедорожника столкнувшись с фурой

Смертельная авария произошла утром во вторник, 22 января, в Илишевском районе республики. На 1212-м километре трассы М-7 столкнулись Toyota Land Cruiser и фура.

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Фотографии с места аварии очевидцы выложили в группу «БашДТП», сообщает Новости Башкирии сегодня

— Один погибший на джипе — водитель, — рассказали автолюбители. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства ДТП уточняются.

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