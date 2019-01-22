В Стерлитамакском районе пассажирский НефАЗ съехал в кювет и опрокинулся
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В Башкирии пассажирский автобус опрокинулся в кювет. Как сообщили в ГИБДД по региону, ДТП произошло днем 22 января на 7 км автодороги Стерлитамак-Раевка в Стерлитамакском районе.
В момент дорожно-транспортного происшествия в салоне автобуса находились 13 человек, включая водителя. К счастью, никто из них не пострадал. Пассажиры на выделенном транспорте последовали дальше.
В настоящее время причины и обстоятельства происшествия выясняют сотрудники полиции.
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