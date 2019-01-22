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В Стерлитамакском районе пассажирский НефАЗ съехал в кювет и опрокинулся

Добавлено: 22.01.19
Просмотров: 54
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
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В Стерлитамакском районе пассажирский НефАЗ съехал в кювет и опрокинулся

В Башкирии пассажирский автобус опрокинулся в кювет. Как сообщили  в ГИБДД по региону, ДТП произошло днем 22 января на 7 км автодороги Стерлитамак-Раевка в Стерлитамакском районе.

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- Пассажирский автобус НефАЗ съехал в кювет с последующим опрокидыванием на правый бок. Общественный транспорт направлялся по маршруту Стерлитамак-Набержные Челны, - пояснили в Госавтоинспекции.

В момент дорожно-транспортного происшествия в салоне автобуса находились 13 человек, включая водителя. К счастью, никто из них не пострадал. Пассажиры на выделенном транспорте последовали дальше.

В настоящее время причины и обстоятельства происшествия выясняют сотрудники полиции.

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