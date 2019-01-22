В Салаватском районе мужчина убил мужа своей сестры
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Многолетний срок заключения грозит 53-летнему жителю одной из деревень Салаватского района Башкирии – мужчина подозревается в совершении убийства.
По данным пресс-службы следственного комитета Башкортостана, жена погибшего обратилась в полицию, заявив о исчезновении супруга. Во время беседы со следователями жена преступника рассказала о случившемся, поэтому и сам злоумышленник отпираться не стал. Сельчанина задержали по статье о совершении убийства. При рассмотрении материалов дела суд обязательно учтет то, что в прошлом мужчина отсидел за причинение тяжкого вреда здоровью своему отцу, повлекшее смерть.
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