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В Салаватском районе мужчина убил мужа своей сестры

Добавлено: 22.01.19
Просмотров: 110
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Салаватский район
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В Салаватском районе мужчина убил мужа своей сестры

Многолетний срок заключения грозит 53-летнему жителю одной из деревень Салаватского района Башкирии – мужчина подозревается в совершении убийства.

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По материалам дела, 17 января сельчанин устроил застолье вместе с сожительницей и мужем своей родной сестры, сообщает Новости Башкирии сегодня. Мужчины изрядно напились, и скоро дама пожаловалась, что гость в открытую с ней флиртует. Между собутыльниками началась ссора, и ревнивец нанес сопернику смертельный удар ножом в шею. При этом в течение целых двух дней душегуб держал труп жертвы дома, а потом вынес на улицу и закопал в снегу.

По данным пресс-службы следственного комитета Башкортостана, жена погибшего обратилась в полицию, заявив о исчезновении супруга. Во время беседы со следователями жена преступника рассказала о случившемся, поэтому и сам злоумышленник отпираться не стал. Сельчанина задержали по статье о совершении убийства. При рассмотрении материалов дела суд обязательно учтет то, что в прошлом мужчина отсидел за причинение тяжкого вреда здоровью своему отцу, повлекшее смерть.

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