На границе с Мелеузовским районом обнаружили опасную бесхозную дорогу

Межрайонная прокуратура Мелеуза выявила бесхозяйный участок дороги. Установлено, что от хутора Серять до переправы через реку Белая проходит автодорога. Она соединяет Мелеузовский и Кугарчинский районы.



На протяжении долгого времени дорога не ремонтировалась из-за отсутствия владельца. В связи с этим появилась угроза безопасности дорожного движения. Муниципалитет, нарушив обязанности, не принял мер по постановке имущества на учет.В судебном порядке прокуратура потребовала от администрации устранить нарушения. Суд согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил их. Исполнение решения суда находится на контроле ведомства.Фото: Интернет.