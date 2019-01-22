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На границе с Мелеузовским районом обнаружили опасную бесхозную дорогу

Добавлено: 22.01.19
Просмотров: 97
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Мелеузовский район
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На границе с Мелеузовским районом обнаружили опасную бесхозную дорогу

Межрайонная прокуратура Мелеуза выявила бесхозяйный участок дороги. Установлено, что от хутора Серять до переправы через реку Белая проходит автодорога. Она соединяет Мелеузовский и Кугарчинский районы.

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На протяжении долгого времени дорога не ремонтировалась из-за отсутствия владельца. В связи с этим появилась угроза безопасности дорожного движения. Муниципалитет, нарушив обязанности, не принял мер по постановке имущества на учет.

В судебном порядке прокуратура потребовала от администрации устранить нарушения. Суд согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил их. Исполнение решения суда находится на контроле ведомства.
Фото: Интернет.

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