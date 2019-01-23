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В Миякинском районе 8 детей-сирот вынуждены были снимать жилье из-за бездействия чиновников

Добавлено: 23.01.19
Просмотров: 41
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Миякинский район
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В Миякинском районе 8 детей-сирот вынуждены были снимать жилье из-за бездействия чиновников

Надзорными мероприятиями установлено, что с 2013 по 2014 годы они были поставлены на учёт в местной администрации как нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

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Законодательство гарантирует детям указанной категории по достижении совершеннолетия обеспечение благоустроенным жильём за счёт государства.

Однако районная администрация не выделила им жильё во внеочередном порядке.

В результате граждане были вынуждены проживать в общежитиях по месту учебы, снимать жилые помещения или жить у своих опекунов.

В целях защиты жилищных прав сирот прокуратура обратилась в суд.

Во исполнение судебных решений муниципалитет выделил им 8 квартир в новом многоквартирном доме.

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