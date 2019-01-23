В Миякинском районе 8 детей-сирот вынуждены были снимать жилье из-за бездействия чиновников

Надзорными мероприятиями установлено, что с 2013 по 2014 годы они были поставлены на учёт в местной администрации как нуждающиеся в улучшении жилищных условий.



Законодательство гарантирует детям указанной категории по достижении совершеннолетия обеспечение благоустроенным жильём за счёт государства.Однако районная администрация не выделила им жильё во внеочередном порядке.В результате граждане были вынуждены проживать в общежитиях по месту учебы, снимать жилые помещения или жить у своих опекунов.В целях защиты жилищных прав сирот прокуратура обратилась в суд.Во исполнение судебных решений муниципалитет выделил им 8 квартир в новом многоквартирном доме.