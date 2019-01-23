В Сибае за помощью к врачам обратились около 1500 человек
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В Сибае с 16 по 22 января врачами принято 1454 человека, из них 497 детей и 957 взрослых. Об этом сообщает пресс-служба регионального Министерства здравоохранения. Тему накануне обсудили на совещании. По словам главврача РДКБ Рустэма Ахметшина, в Сибае прием ведут 7 специалистов педиатрического профиля. В день они принимают около 250 детей.
- Бригада врачей будет работать не только до 1 февраля, прием специалистов будет продолжен и в последующие дни, - отметил исполняющий обязанности министра здравоохранения РБ Максим Забелин.
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УГОК заявил также о том, что предприятию необходимо 5-7 дней для освобождения шахт от технологического оборудования для последующего подтопления. Об этом накануне заявил мэр Сибая Рустем Афзалов.
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