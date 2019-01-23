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В Сибае за помощью к врачам обратились около 1500 человек

Добавлено: 23.01.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Сибай
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В Сибае за помощью к врачам обратились около 1500 человек

В Сибае с 16 по 22 января врачами принято 1454 человека, из них 497 детей и 957 взрослых. Об этом сообщает пресс-служба регионального Министерства здравоохранения. Тему накануне обсудили на совещании. По словам главврача РДКБ Рустэма Ахметшина, в Сибае прием ведут 7 специалистов педиатрического профиля. В день они принимают около 250 детей.

- Бригада врачей будет работать не только до 1 февраля, прием специалистов будет продолжен и в последующие дни, - отметил исполняющий обязанности министра здравоохранения РБ Максим Забелин.
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Ранее cообщалось, что власти Сибая озвучили критерии для пострадавших от смога местных жителей, которые смогут получить бесплатные путевки в санатории Крыма и Башкирии. На них могут претендовать жители 69 улиц, расположенных на расстоянии 500 метров или 1 000 метров. Как прокомментировало в Минздраве Башкирии, для более корректного рассмотрения медицинских показаний на санаторно-курортное лечение ожидаются результаты анализов, которые будут готовиться порядка 10 дней.

УГОК заявил также о том, что предприятию необходимо 5-7 дней для освобождения шахт от технологического оборудования для последующего подтопления. Об этом накануне заявил мэр Сибая Рустем Афзалов.

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