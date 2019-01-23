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Жительница Уфы несколько раз протаранила автомобиль мужа узнав об его измене

Добавлено: 23.01.19
Просмотров: 76
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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Жительница Уфы несколько раз протаранила автомобиль мужа узнав об его измене

Семейная драма развернулась в одной из уфимских автостоянок. Местная жительница решила выяснить отношения со своим мужем с помощью машины. Она несколько раз прицельно таранила транспорт мужчины. Видео с места происшествия опубликовали в социальных сетях.

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На записи видно, как женщина на белой иномарке подъехала к черной машине и принялась специально наезжать на транспорт. По словам очевидцев, разъяренная супруга случайно узнала про измену мужа и решила таким опасным способ отомстить. От «жажды крови» ее не остановил даже ребенок, который в момент нападения находился в салоне машины. Не успокоили женщину и слова мужа, просившего остановить безумие и подумать о других.

Видео с нападением вызвало ажиотаж в социальных сетях. Кто-то поддерживает женщину, объясняя ее поступок чрезмерной эмоциональностью из-за измены мужа, а кто-то считает деньги, которые понадобятся на ремонт обеих машин, серьезно пострадавших во время нападения.
—Вот до чего доводит ревность. Узнать так про измену – конечно, неприятно. Вот она и сорвалась, — поделилась Светлана Светланова. 

— Жаль иномарку. Вот она психанула, и сразу две машины убила. А могла ведь иначе решить конфликт, — прокомментировал Андрей Ресков. 

— У ребенка стресс. А машины восстанавливать из семейного бюджета. Еще и за то, что натворила отвечать, — сказала Гульнара Мунилова.

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