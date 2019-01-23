Школьники приехавшие на олимпиаду в Уфу получили отравление

Сообщение о массовом отравлении поступило в Управление гражданской защиты 23 января. Тринадцати школьникам, которые приехали в столицу Башкирии на региональный этап всероссийской олимпиады по биологии, понадобилась срочная медицинская помощь. Трём подросткам предварительно был поставлен диагноз «кишечная инфекция» и их экстренно госпитализировали в уфимскую инфекционную клиническую больницу.



Как сообщает пресс-служба Управления, школьники проживали в гостинице «Амакс-Турист». На данный момент медицинские работники обследуют остальных 140 участников всероссийской олимпиады, которые также остановились в местном отеле, на предмет кишечного отравления. Роспотребнадзор проводит масштабную проверку, пытаясь установить причину недомогания школьников.