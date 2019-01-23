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Школьники приехавшие на олимпиаду в Уфу получили отравление

Добавлено: 23.01.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
Комментарии (1)
Школьники приехавшие на олимпиаду в Уфу получили отравление

Сообщение о массовом отравлении поступило в Управление гражданской защиты 23 января. Тринадцати школьникам, которые приехали в столицу Башкирии на региональный этап всероссийской олимпиады по биологии, понадобилась срочная медицинская помощь. Трём подросткам предварительно был поставлен диагноз «кишечная инфекция» и их экстренно госпитализировали в уфимскую инфекционную клиническую больницу.

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Как сообщает пресс-служба Управления, школьники проживали в гостинице «Амакс-Турист». На данный момент медицинские работники обследуют остальных 140 участников всероссийской олимпиады, которые также остановились в местном отеле, на предмет кишечного отравления. Роспотребнадзор проводит масштабную проверку, пытаясь установить причину недомогания школьников.

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Ирина Викторовна Лукьянова
Ирина Викторовна Лукьянова Гости Сегодня, 21:53
Уважаемый Радий Фаритович! Сегодня в СМИ сообщили , что на олимпиаде школьников по биологии были госпитализированы 9 детей с подозрением на отравление. Среди детей, участвующих в олимпиаде были мой сын и племянница. Они приехали домой и угодили в больницу. В данный момент мой сын под капельницей . Так , что госпитализированных уже не 9, а как минимум 11!!!!!!
Кто мне ответит , почему нам вернули больного ребенка? КТО ОТВЕТИТ ЗА ЭТО?!!! ВООБЩЕ хотелось бы знать , кто организатор таких Олимпиад?
ПОЗОР!!!!
Сын сказал. что больше ни на одну республиканскую Олимпиаду он не поедет. Да и мы его уже никуда не отпустим.

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