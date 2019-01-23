Школьники приехавшие на олимпиаду в Уфу получили отравление
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Сообщение о массовом отравлении поступило в Управление гражданской защиты 23 января. Тринадцати школьникам, которые приехали в столицу Башкирии на региональный этап всероссийской олимпиады по биологии, понадобилась срочная медицинская помощь. Трём подросткам предварительно был поставлен диагноз «кишечная инфекция» и их экстренно госпитализировали в уфимскую инфекционную клиническую больницу.
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