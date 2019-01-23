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В Аскинском районе на детей не оформлялось жилье купленное на материнский капитал

Добавлено: 23.01.19
Просмотров: 35
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Аскинский район
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В Аскинском районе на детей не оформлялось жилье купленное на материнский капитал

40 детей из Аскинского района после прокурорской проверки стали собственниками жилья. Оно было куплено на средства материнского капитала.

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Прокуратура сообщает, что 30 семей направили средства материнского капитала на улучшение жилищных условий. При получении денег они обязались оформить жилье, в том числе, и на детей. Однако в течение полугода права детей на жилье зарегистрированы не были.

Это могло привести к ущемлению интересов 60 детей. В связи с этим прокурор потребовал устранить нарушения. 20 семей уже оформили жилье на детей.

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