В Аскинском районе на детей не оформлялось жилье купленное на материнский капитал

40 детей из Аскинского района после прокурорской проверки стали собственниками жилья. Оно было куплено на средства материнского капитала.



Прокуратура сообщает, что 30 семей направили средства материнского капитала на улучшение жилищных условий. При получении денег они обязались оформить жилье, в том числе, и на детей. Однако в течение полугода права детей на жилье зарегистрированы не были.Это могло привести к ущемлению интересов 60 детей. В связи с этим прокурор потребовал устранить нарушения. 20 семей уже оформили жилье на детей.