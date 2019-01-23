В Аскинском районе на детей не оформлялось жилье купленное на материнский капитал
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40 детей из Аскинского района после прокурорской проверки стали собственниками жилья. Оно было куплено на средства материнского капитала.
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Это могло привести к ущемлению интересов 60 детей. В связи с этим прокурор потребовал устранить нарушения. 20 семей уже оформили жилье на детей.
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