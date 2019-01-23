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Смог над Сибаем будут разгонять вентиляционной установкой

Добавлено: 23.01.19
Просмотров: 48
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Сибай
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Смог над Сибаем будут разгонять вентиляционной установкой

В Сибае в тлеющем карьере появится вентиляционная установка. Ее будут включать в безветрие, чтобы не допускать образования смога над городом.

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Монтаж оборудования завершится завтра. Об этом на брифинге сообщил представитель Сибайского филиала предприятия УГОК, сообщает Новости Башкирии сегодня. В свою очередь, мэр Сибая Рустем Афзалов сообщил, что приём врачей «узких» специальностей продлили. Горожане смогут пройти обследование у уфимских медиков до 1 марта. По прогнозам, завтра в Сибае ожидаются мороз и штиль, поэтому концентрация вредных веществ в воздухе может усилиться. Сегодня в городе фиксировали превышение ПДК диоксида серы в пределах от 3 до 11 раз.

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