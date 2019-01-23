Смог над Сибаем будут разгонять вентиляционной установкой
Комментарии (0)
В Сибае в тлеющем карьере появится вентиляционная установка. Ее будут включать в безветрие, чтобы не допускать образования смога над городом.
Читайте также:В Сибае за помощью к врачам обратились около 1500 человек
Читайте также
Происшествия
В Сибае за помощью к врачам обратились около 1500 человек
Происшествия
В Сибае решили затопить очаг возгорания щелочной водой
Происшествия
Прокуратура Башкирии инициировала проверку работников Учалинского ГОК по факту загрязнения воздуха в Сибае
Происшествия
В Сибае возбудили уголовное дело по факту загрязнения воздуха
Происшествия
Сибай вновь оказался во власти ядовитого смога
Происшествия
В Сибае специалисты обнаружили повышенное содержание вредных веществ в воздухе
Общество
В Сибае произвели замеры воздуха на наличие вредных веществ
Происшествия
Причина смога над Сибаем была очевидна с самого начала