В Бирском районе руководство школы не оплатило капитальный ремонт спортзала
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В Бирске межрайонной прокуратурой была проведена проверка соблюдения законодательства о защите прав предпринимателей. В ходе проведения проверки установлено, что школой, расположенной в поселке Калинники, был заключен контракт с предпринимателем на капитальный ремонт спортзала. Об этом сообщает республиканская прокуратура.
В отношении директора возбуждено административное дело по статье "Нарушение сроков и порядка оплаты работ при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд". Наложен штраф в размере 30 тысяч рублей. Долг по муниципальному контракту выплачен в полном объеме.
Фото: Интернет.
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