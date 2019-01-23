В Бирском районе руководство школы не оплатило капитальный ремонт спортзала

В Бирске межрайонной прокуратурой была проведена проверка соблюдения законодательства о защите прав предпринимателей. В ходе проведения проверки установлено, что школой, расположенной в поселке Калинники, был заключен контракт с предпринимателем на капитальный ремонт спортзала. Об этом сообщает республиканская прокуратура.



Подрядчиком были исполнены условия сделки в оговоренные сроки, а на счет учебного заведения поступила необходимая для расчетов с ним сумма. Однако, директор своевременно не произвел оплату. Задолженность по контракту составила свыше 400 тысяч рублей, сообщает Новости Башкирии сегодня В отношении директора возбуждено административное дело по статье "Нарушение сроков и порядка оплаты работ при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд". Наложен штраф в размере 30 тысяч рублей. Долг по муниципальному контракту выплачен в полном объеме.Фото: Интернет.