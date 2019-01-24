В Аургазинском районе водитель ослепленный солнцем совершил ДТП
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В Башкирии ослепленный солнцем водитель иномарки поздно заметил запрещающий сигнал светофора и врезался в отечественный автомобиль.
За сутки в восьми автомобильных авариях пострадали 13 человек. Госавтоинспекторы выявили более 2,3 тысяч нарушений ПДД, задержаны 13 нетрезвых водителей, сообщили в ведомстве.
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