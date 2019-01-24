Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Аургазинском районе водитель ослепленный солнцем совершил ДТП

В Аургазинском районе водитель ослепленный солнцем совершил ДТП

Добавлено: 24.01.19
Просмотров: 61
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Аургазинский район
Комментарии (0)
В Аургазинском районе водитель ослепленный солнцем совершил ДТП

В Башкирии ослепленный солнцем водитель иномарки поздно заметил запрещающий сигнал светофора и врезался в отечественный автомобиль.

В Аургазинском районе Башкирии неизвестный хищник уничтожил 9 кроликов

Читайте также:

В Аургазинском районе Башкирии неизвестный хищник уничтожил 9 кроликов
Сотрудники ГИБДД по РБ устанавливают причины ДТП, которое произошло в Аургазинском районе на 81 км автодороги Уфа — Оренбург. Около села Толбазы столкнулись «Форд Фокус» под управлением 35-летнего жителя Стерлитамака и «Лада Приора», за рулем которой находился 35-летний местный житель. «Приора» выезжала на перекресток со стороны Красноусольска. По словам водителя «Форда», ослепленный солнцем, он поздно заметил запрещающий сигнал светофора. В результате аварии четыре пассажира «Приоры» с различными травмами были госпитализированы, сообщает Новости Башкирии сегодня.

За сутки в восьми автомобильных авариях пострадали 13 человек. Госавтоинспекторы выявили более 2,3 тысяч нарушений ПДД, задержаны 13 нетрезвых водителей, сообщили в ведомстве.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Читайте также
В Белорецке сбили переходившего дорогу пожилого пешехода
Происшествия
В Белорецке сбили переходившего дорогу пожилого пешехода
В Кармаскалинском районе столкнулись «Рено Меган» и грузовая «ГАЗель»: погиб водитель
Происшествия
В Кармаскалинском районе столкнулись «Рено Меган» и грузовая «ГАЗель»: погиб водитель
В Стерлитамакском районе школьник получил травмы, наехав на сбитого жеребенка
Общество / Происшествия
В Стерлитамакском районе школьник получил травмы, наехав на сбитого жеребенка
В Дюртюлинском районе столкнулись два авто: погиб водитель
Происшествия
В Дюртюлинском районе столкнулись два авто: погиб водитель
В Стерлитамакском районе столкнулись КамАЗ и легковое авто: двое пострадавших
Происшествия
В Стерлитамакском районе столкнулись КамАЗ и легковое авто: двое пострадавших
В Гафурийском районе в ДТП двух легковых авто пострадали 6 человек
Происшествия
В Гафурийском районе в ДТП двух легковых авто пострадали 6 человек
Авария в Зилаирском районе: один человек погиб, шестеро пострадавших
Происшествия
Авария в Зилаирском районе: один человек погиб, шестеро пострадавших
В Белебеевском районе автомобиль вылетел в кювет: погибла пассажирка
Происшествия
В Белебеевском районе автомобиль вылетел в кювет: погибла пассажирка
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: