В Ишимбае загорелось здание ДЮСШ

Вызов на пульт Центра управления в кризисных ситуациях поступил накануне в 22:50 вечера. Очевидцы сообщали, что из окон детско-юношеской спортшколы №2 на улице Чкалова в Ишимбае валит дым.

На место были направлены силы и средства от МЧС России в количестве 3 единиц техники и 7 человек личного состава, сотрудники полиции и бригада скорой медицинской помощи, сообщает Новости Башкирии сегодня Оказалось, что в помещении гардеробной на 1 этаже горит пластиковая панель на площади 10 квадратных метров.На ликвидацию пожара огнеборцам потребовались считанные минуты.Погибших, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. На месте работает дознаватель МЧС России.