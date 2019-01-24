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В Ишимбае загорелось здание ДЮСШ

Добавлено: 24.01.19
Просмотров: 46
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Ишимбайский район
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В Ишимбае загорелось здание ДЮСШ

Вызов на пульт Центра управления в кризисных ситуациях поступил накануне в 22:50 вечера. Очевидцы сообщали, что из окон детско-юношеской спортшколы №2 на улице Чкалова в Ишимбае валит дым.

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На место были направлены силы и средства от МЧС России в количестве 3 единиц техники и 7 человек личного состава, сотрудники полиции и бригада скорой медицинской помощи, сообщает Новости Башкирии сегодня.

Оказалось, что в помещении гардеробной на 1 этаже горит пластиковая панель на площади 10 квадратных метров.

На ликвидацию пожара огнеборцам потребовались считанные минуты.
Погибших, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. На месте работает дознаватель МЧС России.

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