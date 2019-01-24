В Ишимбае загорелось здание ДЮСШ
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Вызов на пульт Центра управления в кризисных ситуациях поступил накануне в 22:50 вечера. Очевидцы сообщали, что из окон детско-юношеской спортшколы №2 на улице Чкалова в Ишимбае валит дым.
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Оказалось, что в помещении гардеробной на 1 этаже горит пластиковая панель на площади 10 квадратных метров.
На ликвидацию пожара огнеборцам потребовались считанные минуты.Погибших, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. На месте работает дознаватель МЧС России.
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