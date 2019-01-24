Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Число детей отравившихся в уфимском отеле возросло

Число детей отравившихся в уфимском отеле возросло

Добавлено: 24.01.19
Просмотров: 119
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Число детей отравившихся в уфимском отеле возросло

В уфимскую инфекционную клиническую больницу №4 госпитализировали еще несколько детей с признаками кишечной инфекции. Как сообщает Управление гражданской защиты, к 10 часам утра в больницу из отеля «Амакс турист» привезли 12 детей и 1 взрослого. 

– Все они в состоянии средней тяжести, стабильные. Необходимое лечение предоставляется им в рамках Программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи, - рассказали о состоянии пострадавших в Минздраве. 
Школьники приехавшие на олимпиаду в Уфу получили отравление

Читайте также:

Школьники приехавшие на олимпиаду в Уфу получили отравление
Накануне в больницу обратились 10 детей и 1 взрослый, 9 из них госпитализированы в стационар, одного ребенка забрали родители для лечения по месту жительства. Состояние 8 пострадавших оценивалось как средней тяжести, один - в тяжелом состоянии, стабилен, сообщает Новости Башкирии сегодня

Напомним, около 10:30 за медпомощью обратились 13 детей. Троих подростков возрастом от 15 до 17 лет с предварительным диагнозом кишечная инфекция госпитализировали в инфекционную больницу. Школьники прибыли в Уфу для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады по биологии. 

Всего в гостиницу было заселено 186 человек, на данный момент в отеле остались 109 человек – 64 уехали домой. Проводится проверка.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Читайте также
Школьники приехавшие на олимпиаду в Уфу получили отравление
Происшествия
Школьники приехавшие на олимпиаду в Уфу получили отравление
В Сибае за помощью к врачам обратились около 1500 человек
Происшествия
В Сибае за помощью к врачам обратились около 1500 человек
В Янаульском районе не подтвердился диагноз одноклассников девочки погибшей от менингита
Происшествия
В Янаульском районе не подтвердился диагноз одноклассников девочки погибшей от менингита
В Чишминском районе Башкирии двое детей отравились ядовитыми ягодами
Происшествия
В Чишминском районе Башкирии двое детей отравились ядовитыми ягодами
В Уфе из-за нерасторопности врачей умер двухлетний ребенок
Происшествия
В Уфе из-за нерасторопности врачей умер двухлетний ребенок
Из уфимской больницы выписали Софию Ротару
Общество
Из уфимской больницы выписали Софию Ротару
В Башкирии с начала сезона от укусов клещей пострадали более 1,5 тыс человек
Общество
В Башкирии с начала сезона от укусов клещей пострадали более 1,5 тыс человек
Число отравившихся спайсом в Башкирии достигло 47 человек
Общество / Происшествия
Число отравившихся спайсом в Башкирии достигло 47 человек
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: