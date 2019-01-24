Число детей отравившихся в уфимском отеле возросло

В уфимскую инфекционную клиническую больницу №4 госпитализировали еще несколько детей с признаками кишечной инфекции. Как сообщает Управление гражданской защиты, к 10 часам утра в больницу из отеля «Амакс турист» привезли 12 детей и 1 взрослого.

– Все они в состоянии средней тяжести, стабильные. Необходимое лечение предоставляется им в рамках Программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи, - рассказали о состоянии пострадавших в Минздраве.