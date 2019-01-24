Число детей отравившихся в уфимском отеле возросло
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В уфимскую инфекционную клиническую больницу №4 госпитализировали еще несколько детей с признаками кишечной инфекции. Как сообщает Управление гражданской защиты, к 10 часам утра в больницу из отеля «Амакс турист» привезли 12 детей и 1 взрослого.
– Все они в состоянии средней тяжести, стабильные. Необходимое лечение предоставляется им в рамках Программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи, - рассказали о состоянии пострадавших в Минздраве.
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Напомним, около 10:30 за медпомощью обратились 13 детей. Троих подростков возрастом от 15 до 17 лет с предварительным диагнозом кишечная инфекция госпитализировали в инфекционную больницу. Школьники прибыли в Уфу для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады по биологии.
Всего в гостиницу было заселено 186 человек, на данный момент в отеле остались 109 человек – 64 уехали домой. Проводится проверка.
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