В Балтачевском районе арендатор незаконно огородил водоем
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В Балтачевском районе арендатор земли незаконно установил забор. Таким образом, он ограничивал доступ граждан к водному объекту.Новости Башкирии сегодня.
Арендатора попросили за свой счет убрать забор. Обвиняемый был оштрафован на 3 000 рублей.
Фото: Интернет
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