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В Балтачевском районе арендатор незаконно огородил водоем

Добавлено: 24.01.19
Просмотров: 70
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Балтачевский район
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В Балтачевском районе арендатор незаконно огородил водоем

В Балтачевском районе арендатор земли незаконно установил забор. Таким образом, он ограничивал доступ граждан к водному объекту.

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Прокуратура сообщает, что местный житель взял в аренду муниципальный земельный участок с прудом. По закону, он не имел право ставить забор и ограничивать доступ к водоему. Однако это требование мужчина проигнорировал и поставил забор на площади всего водоема, сообщает Новости Башкирии сегодня.

Арендатора попросили за свой счет убрать забор. Обвиняемый был оштрафован на 3 000 рублей.
Фото: Интернет

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