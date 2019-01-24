В поселке Урман от взрыва боевого снаряда погиб мужчина

Сегодня днем, 24 января, в поселке Урман под Уфой взорвался боевой снаряд. Как сообщил ГТРК «Башкортостан» источник в правоохранительных органах, в результате взрыва погиб мужчина.



Сейчас на месте работают спецслужбы. Предварительно установлено, что погибший «охотился» за цветными металлами. Подробности происшествия уточняются.