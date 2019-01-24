В поселке Урман от взрыва боевого снаряда погиб мужчина
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Сегодня днем, 24 января, в поселке Урман под Уфой взорвался боевой снаряд. Как сообщил ГТРК «Башкортостан» источник в правоохранительных органах, в результате взрыва погиб мужчина.
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