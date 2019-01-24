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В Иглинском районе в пожаре погибли женщина и две девочки

Добавлено: 24.01.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Иглинский район
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В Иглинском районе в пожаре погибли женщина и две девочки

В Иглинском районе произошел пожар в жилом доме по улице Луговая в н.п. Октябрьское. Погибли три человека, сообщает МЧС по РБ.

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- На место незамедлительно направлены силы и средства МЧС России в количестве 8 единиц техники и 13 человек личного состава, бригады медиков и полиции. По прибытию к месту вызова пожарных подразделений происходило открытое горение и обрушение кровли бревенчатого жилого дома размерами 6*8 м, - рассказали в МЧС по РБ.
В ходе тушения обнаружены погибшие  38-летняя женщина и две  девочки двух и шести лет. Причины случившегося установит следственно-оперативная группа.

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